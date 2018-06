Roma | le ladre rom che adescavano gli anziani per rapinarli

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) Gli agenti della squadra mobile dihanno arrestato due donne di origine sinti, chegliper strada, per poi narcotizzarli e.Le zone prese di mira dalle giovani sarebbero state Tuscolano, Appio e Sant'Ippolito, dove le due avrebbero messo in atto cinque colpi, nel corso del 2017. Il modus operandi era sempre lo stesso: entravano negli appartamenti degli, con la scusa di assisterli, fargli compagnia o festeggiare il compleanno. Una volta introdottesi nelle case, narcotizzavano le vittime, tutti ultra 65enni, usando cibi o bevande soporifere, e poi rubavano bracciali, anelli, orecchini e collane d'oro, orologi, assegni, carte di credito e denaro contante.Le due, di origine sinti, appartenente al gruppo etnico dei rom, sono state arrestate, come mostra il video della polizia di stato, diffuso dal Messaggero e da Pupia crime.youtube ...