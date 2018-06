Dietro la moda dei selfie c' è la paura di non esistere

ilgiornale

: Premetto che ho solo una qualifica nel settore moda e ti assicuro che non c'è solo da studiare Photoshop come pensi… - durchdienachtx : Premetto che ho solo una qualifica nel settore moda e ti assicuro che non c'è solo da studiare Photoshop come pensi… - GQitalia : Video e foto in anteprima - DocNaima : RT @DigitalAndCo_: Vuoi sapere com'è #PittiUomo da insider? Allora leggi il racconto della nostra event manager, @DocNaima, che ha parteci… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) "Tenevano i cellulari il più lontano possibile o si facevano aiutare da appositi estensori. Le meraviglie di Venezia non erano complete senza la testimonianza di un io in mezzo a loro. Guardatemi, sono qui". È quanto vediamo ogni giorno sui social, dove è tutto un. Ma cos'è un? Un'esibizione dell'io. Ma cos'è l'io? Tra le riflessioni più interessanti sull'identità non ci sono solo quelle degli scienziati (come per esempio Lo strano ordine delle cose, edito da Adelphi, ultimo saggio di Antonio Damasio, intervistato recentemente sul Giornale) ma anche scrittori che, a differenza di tanti altri, frequentano la scienza. Uno di questi, il più bravo, è Ian McEwan, di cui Einaudi ha appena pubblicato Il mio romanzo viola profumato.Non lasciatevi ingannare dal titolo, che sembra uno di quei romanzi trash per signore di Newton Compton. Si tratta di due brevi testi: il primo è un ...