Basket in carrozzina | Mondiali 2018 | i convocati dell’Italia

oasport

: RT @EmanueleGarau: BASKET IN CARROZZINA ?? Ufficializzati i nomi dei 12 #Azzurri convocati per i Campionati del Mondo in programma dal 16 a… - SignorAldo : RT @EmanueleGarau: BASKET IN CARROZZINA ?? Ufficializzati i nomi dei 12 #Azzurri convocati per i Campionati del Mondo in programma dal 16 a… - NicoEsp72 : RT @EmanueleGarau: BASKET IN CARROZZINA ?? Ufficializzati i nomi dei 12 #Azzurri convocati per i Campionati del Mondo in programma dal 16 a… - c9ee98def7ef4da : Il sorsese Claudio Spanu primo sardo a un Mondiale di basket in carrozzina - Sport, Basket - L'Unione… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Scelti idell’Italia per quanto riguarda idiinche si disputeranno dal prossimo 16 agosto in quel di Amburgo (Germania). Due sole novità per il Direttore Tecnico delle Nazionali diinCarlo Di Giusto rispetto ai Campionati Europei di Tenerife della scorsa estate. Andiamo a scoprire i dodiciazzurri: Domenico Beltrame (Santa Lucia), Filippo Carossino (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Simone De Maggi(DECO Group Amicacci Giulianova), Jacopo Geninazzi (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Enrico Ghione (S. Stefano UBI Banca), Andrea Giaretti (S. Stefano UBI Banca), Giulio Maria Papi (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Ahmed Raourahi (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Francesco Santorelli (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Davide Schiera(UnipolSai Briantea 84 Cantù), Claudio Spanu (Dinamo Lab), Marco Stupenengo (Santa Lucia ...