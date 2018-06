Una ragazzina di 14 anni di Palermo ha iscritto una sua amica su un sito hard

Tenta di violentare Una ragazzina mentre dorme : in manette operaio di 41 anni : Per tutto il giorno ha cercato di avvicinarla, Tentando un approccio fisico e incontrando sempre la resistenza della giovane. Di notte poi si è introdotto nella stanza della ragazzina di 13 anni e, mentre dormiva...

Palpeggia Una ragazzina mentre lei dorme - condannato : CRONACA - Era ospite da parenti a Valenza e, durante la notte, è stata oggetto delle attenzioni di un uomo molto più grande di lui. Ha patteggiato la pena di 1 anno e sei mesi un cittadino nato a El ...

Torino - condannato a 7 anni per abusi su Una undicenne : la ragazzina è rimasta incinta : Un nigeriano di 36 anni è stato condannato in tribunale a Torino a sette anni di reclusione per gli abusi su una ragazzina di undici anni. L’uomo era stato incaricato dai genitori della giovane vittima, suoi connazionali, di badare a lei e ai suoi fratelli quando loro non erano a casa per lavoro.Continua a leggere

MUORE DI TUMORE E SALVA 15 PERSONE/ Gli organi di Una ragazzina 13enne donati ai tanti in attesa di trapianto : Una ragazzina inglese di soli 13 anni è morta sei settimane dopo la diagnosi di TUMORE al cervello: ha deciso di donare i suoi organi SALVAndo così la vita di ben 15 PERSONE(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:51:00 GMT)

Napoli - molesta per strada Una ragazzina di 15 anni : la folla fa arrestare un cinquantenne : Ha molestato una ragazzina di soli 15 anni, con insistenza. Dopo l'ultimo approccio, avvenuto per strada al centro di Napoli, è stato braccato dalla folla, che lo ha fatto arrestare in via Toledo. In ...

Confessione choc di Izzo : "Abbiamo rapito e ucciso Una ragazzina 40 anni fa" : Tiziana PaolocciLe belve responsabili del massacro del Circeo uccisero anche in trasferta. Tornano a far scalpore le rivelazioni choc di Angelo Izzo, detenuto nel carcere di Velletri dove sta scontando la pena per il duplice omicidio di Ferrazzano. Il mostro sostiene di essere dietro a un'unica catena di sangue, che legherebbe la morte di Rosaria Lopez, massacrata nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1975 nel litorale pontino, Maria Carmela ...

Choc nel Napoletano : gruppo di minorenni stupra Una ragazzina 12enne. È incinta - scatta l'inchiesta : Castellammare. Sarebbe stata attirata in trappola e costretta a subire rapporti sessuali da quattro ragazzi stabiesi tra i 14 e i 16 anni. Questa la storia raccontata da una ragazzina di 12 anni di ...

Choc nel Napoletano : branco di minorenni stupra Una ragazzina 12enne : Castellammare. Sarebbe stata attirata in trappola e costretta a subire rapporti sessuali da quattro ragazzi stabiesi tra i 14 e i 16 anni. Questa la storia raccontata da una ragazzina di 12 anni di...

Precipita dal quindicesimo piano - morta Una ragazzina a Napoli : Napoli - Choc al centro direzionale . Una ragazza di 15 anni è Precipitata dal 15esimo piano di uno stabile dell'isola G1 del Centro direzionale. La terribile morte si è verificata intorno alle 17.40 ...

Si masturba in treno di fronte ad Una ragazzina - lei lo filma e va a denunciarlo : Un fatto sconcertante - ma purtroppo non isolato - si è verificato nei giorni scorsi a bordo di un vagone del c onvoglio ferroviario partito la mattina da Sassuolo in direzione di Reggio , con a bordo ...

Bruciature - abusi e 'prove d'amore' : incubo per Una ragazzina a Brindisi : Brindisi, 3 mag. , Adnkronos, - Una ragazza adolescente del Brindisino sarebbe stata violentata per un paio di anni, proprio nella fase di passaggio dalla minore alla maggiore età, da un adulto di 48 ...

Bruciature - abusi e 'prove d'amore' : incubo per Una ragazzina a Brindisi : Brindisi, 3 mag. (Adnkronos) - Una ragazza adolescente del Brindisino sarebbe stata violentata per un paio di anni, proprio nella fase di passaggio dalla minore alla maggiore età, da un adulto di 48 anni che l'avrebbe anche costretta a eseguire 'prove d'amore' raccapriccianti come tagliarsi in varie

Bruciature - abusi e ‘prove d’amore’ : incubo per Una ragazzina a Brindisi : Brindisi, 3 mag. (Adnkronos) – Una ragazza adolescente del Brindisino sarebbe stata violentata per un paio di anni, proprio nella fase di passaggio dalla minore alla maggiore età, da un adulto di 48 anni che l’avrebbe anche costretta a eseguire ‘prove d’amore’ raccapriccianti come tagliarsi in varie parti del corpo, procurarsi Bruciature della schiena con la piastra per capelli e dei polsi e delle gambe con un ...

Bruciature - abusi e 'prove d'amore' : incubo per Una ragazzina a Brindisi : Una ragazza adolescente del Brindisino sarebbe stata violentata per un paio di anni , proprio nella fase di passaggio dalla minore alla maggiore età, da un adulto di 48 anni che l'avrebbe anche ...