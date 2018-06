Scherma | Giochi del Mediterraneo 2018 | tre medaglie azzurre! Marzani e Foietta in

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Chamizo in semifinale. Tre medaglie sicure nella Scherma! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : Valentina De Costanzo è d’argento nel fioretto femminile : Valentina De Costanzo ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di fioretto femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Si tratta del primo podio per la Scherma italiana nell’edizione in corso di svolgimento a Tarragona. L’azzurra è stata sconfitta in finale dalla tunisina Ines Boubakri con il punteggio di 15-11. Resta il rammarico perchè De Costanzo era partita benissimo nell’assalto finale, portandosi sul 5-0, ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : Valentina De Costanzo sul podio. Pizzo out ai quarti nella spada : La Scherma porterà sicuramente una medaglia all’Italia nei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. A salire sul podio nel fioretto femminile è Valentina De Costanzo, che si è assicurata un posto in semifinale e dunque una medaglia al collo. Dopo una brillante fase a gironi, che le ha permesso di avere un bye agli ottavi di finale, De Costanzo ha messo fine ai sogni di podio della compagna di squadra Erica ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Tutti gli azzurri ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Andiamo ad ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Andiamo ad ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in Programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Questo l’elenco completo ...