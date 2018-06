Mondiali 2018 | Islanda-Croazia | massiccio turnover per i croati L’Islanda deve vincere e

Pagelle Live Iran-Portogallo - Mondiali 2018. : Pagelle Live Iran-Portogallo IRAN (4-1-4-1) Alireza BEIRANVAND: Ramin REZAEIAN: Morteza POURALIGANJI: Majid HOSSEINI: Ehsan HAJI SAFI: Saeid EZATOLAHI: Alireza JAHANBAKHSH: Omid EBRAHIMI: Vahid AMIRI: Medhi TAREMI: Sardar AZMOUN: All. Carlos QUEIROZ: PORTOGALLO (4-4-2) Rui PATRICIO: Raphael GUERREIRO: Josè FONTE: PEPE: Cedric SOARES: JOAO MARIO: William CARVALHO: Adrien SILVA: Ricardo QUARESMA: Cristiano RONALDO: Andrè ...

Mondiali Russia 2018 gironi A e B : video e highlights gare lunedì 25 giugno : Arabia Saudita-Egitto, Uruguay-Russia, Iran-Portogallo, Spagna-Marocco: video e highlights delle sfide di lunedì 25 giugno dei Mondiali Russia 2018 I Mondiali Russia 2018 entrano nel vivo con la terza giornata di lunedì 25 giugno 2018. A scendere in campo quattro squadre del Gruppo A e quattro squadre del Gruppo B per quelle che si preannunciano sfide decisive per l’accesso alla prossima fase dei Mondiali 2018. Riviviamo insieme i momenti ...

Nigeria-Argentina - Mondiali 2018 : ultima chiamata per l’Albiceleste e Leo Messi. Si deve solo vincere! : Il giorno della verità sta per arrivare. Domani a sera, a San Pietroburgo si deciderà il destino dell’Argentina di Leo Messi. Tanto inchiostro è stato sprecato dopo il pesante ko contro la Croazia. Allo stadio Nižnij Novgorod le reti di Rebic, Modric e Rakitic avevano il sapore della condanna. La Nigeria, prossima avversaria, però, superando l’Islanda, ha dato un’altra chance alla truppa sudamericana. C’è però un solo ...

L'Uruguay ha sconfitto la Russia per 3-0 ai Mondiali 2018. I sudamericani si sono presi così la vetta del girone A, relegando i padroni di casa al secondo posto.

L'Arabia Saudita ha sconfitto l'Egitto per 2-1 ai Mondiali 2018. La compagine saudita, seppur eliminata trova la vittoria e condanna a restare a quota zero la formazione nordafricana.

Mondiali Russia 2018 - la Nazionale di casa arriva agli ottavi : lo 0-3 con l’Uruguay e i sospetti di doping (messi un po’ a tacere) : Dopo la festa in strada, la prima battuta d’arresto sul campo e le polemiche fuori: il Mondiale della Russia va avanti tra entusiasmo, presunto complotto di Stato e complottismo antirusso. E la prima sconfitta contro l’Uruguay è quasi provvidenziale: non compromette nulla per la qualificazione già acquisita, potrebbe persino convenire per un incrocio più favorevole agli ottavi. Soprattutto servirà a mettere un po’ a tacere le voci sempre più ...

LIVE Spagna-Marocco - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Furie Rosse cercano la goleada per il primato nel girone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Marocco, valida per la terza giornata del Gruppo B dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Partita sicuramente con i favori del pronostico per le Furie Rosse, ma che assume una grande rilevanza, visto che gli iberici si giocano il primo posto nel raggruppamento nel derby a distanza con il Portogallo. Fondamentale vincere con tanti gol di scarto per Diego Costa (scatenato in questo inizio ...

LIVE Portogallo-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo insegue gli ottavi di finale (da primo?) : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Iran-Portogallo, match valido per il gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. E’ uno spareggio per il passaggio del turno. Il pareggio tra Spagna e Portogallo nella prima sfida del girone tiene ancora aperta la porta all’Iran che ha battuto il Marocco all’esordio. Gli iraniani devono vincere per scavalcare i lusitani ma le gare di attacco non sono certo una specialità della ...

DIRETTA Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018

Mondiali 2018 Russia - favola El Hadary : è il giocatore più vecchio a giocare un Mondiale e para un rigore : Dietro di loro, ora al terzo posto, c'è la leggenda africana Roger Milla: il camerunense, a Usa '94, si era giocato la Coppa del Mondo all'età di 42 anni e un mese. El Hadary deteneva già il record ...

Arabia Saudita-Egitto 2-1 - Mondiali 2018 : Salem al 95' punisce Salah e compagni : Volgograd saluta la partecipazione ai Mondiali di calcio di Arabia Saudita ed Egitto: al 95′ i sauditi trovano il gol vittoria e piegano per 2-1 la resistenza dei nordafricani, che oggi schieravano in campo Essam El Hadary, portiere che a 45 anni e 161 giorni diventa il più anziano giocatore nella fase finale della rassegna. La partita nei primi minuti è noiosa, con le squadre contratte e la paura di perdere e restare a quota zero che è ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Mondiali 2018 Russia - il segreto di Cristiano Ronaldo? Il rituale pre partita della mamma : Le tradizioni vanno rispettate, sempre. Se queste portano anche fortuna, diventa quasi un obbligo prolungarle nel tempo e farle diventare un autentico rituale. Lo sa bene Cristiano Ronaldo che ...

Uruguay-Russia 3-0 - Mondiali 2018 : la Celeste chiude in testa il gruppo A. Suarez e Cavani stendono i padroni di casa : È l’Uruguay a chiudere in testa il gruppo A. La Celeste ha battuto la Russia per 3-0, prendendosi il primo posto del raggruppamento. Quello che era un vero e proprio spareggio si è risolto in poco tempo, perché i sudamericani non ci hanno messo molto a regolare i padroni di casa, in dieci dalla mezz’ora del primo tempo. Una prova che proietta la squadra di Tabarez agli ottavi da prima classificata, con i gol dei suoi leader: Suarez ...