La fattura elettronica slitta al 2019 | i benzinai revocano lo sciopero 

Sciopero benzinai revocato - Di Maio : “fatturazione elettronica quando le categorie saranno pronte” : Lo Sciopero dei benzinai, in programma inizialmente a partire dalle 22 di lunedì 25 giugno fino alle 22 del giorno successivo, è stato revocato. Dopo l’incontro al Ministero dello Sviluppo economico coi rappresentati dei gestori di benzina, c’è stato l’annuncio di Luigi Di Maio: “In queste ore al Ministero dell’Economia, con Giovanni Tria che ringrazio, si sta scrivendo la norma per il rinvio dell’obbligo di ...

Sciopero benzinai revocato dopo l’incontro con Di Maio : “Rinvio della fatturazione elettronica al 2019” : È stato revocato lo Sciopero di 24 ore dei benzinai che sarebbe dovuto scattare questa sera. La decisione è stata presa dopo le rassicurazioni del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sul rinvio della fatturazione elettronica che sarebbe dovuta scattare dal prossimo primo luglio. “Per noi una data ragionevole è il 1 gennaio 2019. In queste ore al ministero dell’Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto ...

fattura elettronica - Di Maio : “Irrealistica la scadenza del primo luglio per benzinai - rimandiamo a gennaio” : Slitterà a gennaio dell’anno prossimo l’obbligo della Fatturazione elettronica per i benzinai che era previsto per il primo luglio e si apre ora un confronto fra governo e gestori per trovare un “percorso condiviso”. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha annunciato che il governo sta “predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell’obbligo di Fatturazione elettronica per le vendite di ...