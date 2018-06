: #Fermata in Turchia cittadina italiana - CyberNewsH24 : #Fermata in Turchia cittadina italiana - TelevideoRai101 : Fermata in Turchia cittadina italiana - robylum : @stefaniaconti @Nemo22821364 @MSF_ITALIA puoi non credere ai miei racconti ma vederlo con i tuoi occhi. Una fermata… -

Bloccata ieri durante un controllo di polizia in, l'Cristina Cattafesta è ancora in stato di fermo, senza che alcuna accusa sia stata formulata nei suoi confronti. La donna è statanella provincia di Batman, regione a maggioranza curda nel sud-est turco. Era lì per svolgere attività di osservazione per l'Hdp - Partito democratico dei popoli, che unisce forze filocurde e della sinistra turca.(Di lunedì 25 giugno 2018)