Alla fine Cateno De Luca è diventato sindaco di Messina - stravincendo - : Ma il nome del neo sindaco non è affatto sconosciuto né al mondo politico né a quello giudiziario. De Luca è noto anche per un insolito spogliarello che lo ha visto protagonista nel 2007. All'epoca - ...

Alla fine il mini vertice Ue sui migranti è finito con una mini intesa : Un primo contatto in vista del Consiglio Ue della settimana prossima, ma le distanze restano. Il mini-vertice a 16 sui migranti registra le posizioni diverse e mantiene gli equilibri della vigilia senza clamorose novità o capovolgimenti di fronte. L'Italia ha portato al tavolo dei 16 la sua proposta, che secondo il governo rappresenta un "cambiamento radicale": i 10 punti messi sul tavolo da Roma prevedono di ...

Uefa-Milan - la Fiorentina Alla finestra : ANSA, - FIRENZE, 24 GIU - Cresce l'attesa nella Fiorentina per il verdetto Uefa sul Milan: in caso di penalizzazione del club rossonero con l'esclusione dalla prossima Europa League, la squadra viola ...

Golf - European Tour 2018 : equilibrio totale al BMW International Open! In sei in testa a un giro dAlla fine : Regna l’incertezza alla vigilia dell’ultimo giro del BMW International Open. Sono in sei in testa alla classifica a diciotto buche dal termine. L’australiano Scott Hend ha vissuto una giornata complicata, girando sopra il par, in 73 colpi, facendosi quindi raggiungere in vetta a -5. Il migliore del gruppo di testa è stato Lucas Bjerregaard, devastante con otto birdie. Eppure il danese ha realizzato un doppio bogey e un bogey ...

Precipita dAlla finestra di casa : bimba di 2 anni illesa : Una bimba di due anni è Precipitata dalla finestra di casa, da un’altezza di circa tre metri, mentre giocava. La piccola è rimasta sostanzialmente illesa. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata a Camino al Tagliamento (Udine). Subito soccorsa la bambina è stata trasportata in elicottero in ospedale a Udine a scopo precauzionale. E’ stata tenuta in osservazione ma non ha riportato traumi. Secondo quanto ricostruito ...

Monza - il bar è troppo rumoroso : vicini lanciano candeggina dAlla finestra sui clienti : Due donne incinte e altri clienti di un bar di Muggiò , Monza, sono stati colpiti in volto e sui vestiti da una pioggia di candeggina lanciata da una finestra, la notte scorsa. Secondo quanto ...

Il bar è troppo rumoroso : vicini lanciano candeggina dAlla finestra sui clienti : Due donne incinte e altri clienti di un bar di Muggiò , Monza, sono stati colpiti in volto e sui vestiti da una pioggia di candeggina lanciata da una finestra, la notte scorsa. Secondo quanto ...

Monza - il bar è troppo rumoroso : vicini lanciano candeggina dAlla finestra sui clienti : Due donne incinte e altri clienti di un bar di Muggiò , Monza, sono stati colpiti in volto e sui vestiti da una pioggia di candeggina lanciata da una finestra, la notte scorsa. Secondo quanto ...

Il Time dedica la copertina Alla crisi al confine tra Usa e Messico : Il settimanale americano Time ha scelto come copertina un tema forte, che in questi giorni ha suscitato scandalo e indignazione nel popolo statunitense. La politica di ''tolleranza zero'' del presidente Donald Trump nei confronti di chi cerca di entrare illegalmente negli Stati Uniti ha smosso l'opinione pubblica, al punto che anche la first lady Melania ha espresso la sua solidarietà verso i minori che vengono separati dalle loro famiglie al ...

Ivrea - cerca di scavalcare - cade dAlla finestra : Mamma 37enne aveva dimenticato le chiavi, è grave al Cto. L'allarme dato dai vicini: 'Una donna forte, preghiamo per lei'

TRIA SCUDO ITALIA - Debutto del ministro nell'Eurogruppo che decreterà la fine degli aiuti Alla Grecia : In vista del summit di giovedì e venerdì prossimi l'Eurozona, attraversata da molti conflitti, prova a ritrovare compattezza almeno sulla riforma delle sue istituzioni e sulla Grecia, che deve accompagnare alla fine del programma di aiuti ad agosto assicurandosi che stia in piedi da sola. Per Atene è un "momento storico", sottolinea il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ricordando che "dopo anni di difficili ...

Papa : piccolo malore Alla fine della messa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Recuperare gli scarti dAlla lavorazione delle bioraffinerie. Parte un progetto dAlla Sapienza : ... finanziato nel quadro del programma europeo Horizon 2020, si pone in linea con la strategia della bioeconomia perseguita e ribadita dall'Unione europea, nonché con il nuovo concetto di economia ...

Verso le finestre intelligenti - 1 mln Alla Bicocca per i brevetti : Tutto questo in meno di cinque anni dai primi dati della ricerca sviluppata dai professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi del Dipartimento di Scienza dei materiali , 2014, e meno di due anni ...