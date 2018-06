Wimbledon 2018 | le qualificazioni live su Sky | date e orari

Wimbledon 2018 : cinque gli italiani nel tabellone principale del torneo di doppio : Dal 2 al 15 luglio avrà inizio il mitico torneo di Wimbledon 2018 . Sull'erba londinese più celebre del mondo i tennisti migliori si confronteranno per conquistare il celebre trofeo. Nel torneo di doppio saranno cinque i tennisti italiani al via. Dopo aver raggiunto il terzo round nel Roland Garros, ...

Wimbledon 2018 : cinque gli italiani nel tabellone principale del torneo di doppio : Dal 2 al 15 luglio avrà inizio il mitico torneo di Wimbledon 2018 . Sull’erba londinese più celebre del mondo i tennisti migliori si confronteranno per conquistare il celebre trofeo. Nel torneo di doppio saranno cinque i tennisti italiani al via. Dopo aver raggiunto il terzo round nel Roland Garros, tornano a disputare uno Slam Daniele Bracciali ed Andreas Seppi che comporranno l’unica coppia tutta italiana dei Championships. Marco ...

Tennis ATP Stoccarda 2018 : Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa paura pensando a Wimbledon : Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del Tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di Tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic, sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il ...