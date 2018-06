Migranti | oggi il vertice di 16 leader Ue M5s | ' Quanta ipocrisia'

Migranti - resta in salita l’accordo al vertice Ue di oggi a Bruxelles : Posizioni distanti al vertice informale di oggi . Macron: sanzionare i Paesi che non collaborano. resta viva l’idea di una Ellis Island europea. Le discussioni tra i leader riguarderanno la dimensione esterna, la dimensione interna e il controllo delle frontiere. Sul fronte esterno, i leader discuteranno della necessità di condividere maggiori risorse, rafforzare la cooperazione con le Nazioni Unite e i Paesi del Nord Africa...

Migranti - Lifeline chiede aiuto : “Servono rifornimenti”. La Guardia costiera a tutti i soccorritori : “Da oggi chiamate la Libia” : La nave Lifeline con 224 Migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare, mentre la Guardia costiera italiana diramata una circolare per chiarire che nel caso in cui si verifica un evento di ‘distress’, una richiesta di soccorso, nelle acque di Ricerca e soccorso della Libia, le autorità competenti sono quelle libiche e bisogna coordinarsi in primo ...