Ma il suo mondo non finisce in pista

Muore il fidanzato : la decisione della ragazza sul suo sperma. La storia ha fatto il giro del mondo creando anche qualche polemica : Ci sono storia che ci insegnano molto, e questa appartiene alla categoria della speranza. Riprendersi da una tragedia simile, come quella della perdita del proprio partner (da giovanissimi e con tanti sogni nel cassetto), è assai difficile, ma a volte un piccolo grande gesto ci aiuta a tornare a guardare in avanti con fiducia. anche se erano solo fidanzati il loro rapporto si era consolidato nei tre anni in cui erano stati insieme tanto ...

Mondiali Russia 2018 - Robbie Williams e il suo folle gesto in mondovisione : cosa fa - sotto gli occhi di Vladimir Putin : Aprire così il Mondiale di Russia 2018 a Vladimir Putin non avrà fatto piacere. È stato Robbie Williams l'ospite d'onore della cerimonia d'inaugurazione allo stadio Luzhniki di Mosca, prima del ...

La storia del piccolo Roman e del suo rarissimo cancro : “Solo 88 come lui al mondo” : Il piccolo Roman Hansen, un bimbo inglese di quattro mesi, sta combattendo in ospedale contro una rarissima forma di cancro . I suoi genitori hanno ricevuto qualche giorno fa la terribile diagnosi e hanno spiegato che il loro bambino dovrà affrontare almeno 9 cicli di chemioterapia.Continua a leggere

Sala : 'Milan un simbolo di Milano - Uefa non può ignorarlo. I suo i successi hanno reso la città famosa nel mondo' : I suoi successi internazionali hanno contribuito a rendere famosa la nostra città nel mondo. La Uefa non può ignorare il contributo di questa grande società al calcio e la passione dei suoi tifosi. , ...

Madre Mia : Al Bano racconta «l’origine del suo mondo» su Rete4 : Donna Jolanda e Al Bano Annunciata la scorsa estate, come una grande novità della stagione di Rete 4, arriva soltanto ora Madre Mia, la docufiction in cui Al Bano Carrisi racconta sua mamma Jolanda. Il tema è, dunque, di quelli potenti (ancora di più nelle ultime settimane) al punto che avremmo valutato l’opportunità di un trasloco su Canale 5. In onda stasera e domenica 17 giugno, in prima serata, sulla rete diretta da Sebastiano ...