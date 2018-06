La Guardia Costiera blocca l' Ong | Non ci serve il vostro aiuto

Migranti : appello a Guardia Costiera - garantisca soccorsi Ong : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti : Leu - governo spieghi intervento Guardia Costiera su Aquarius : Roma, 24 giu. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere dal governo italiano in base a quali precise norme ed a quali presupposti abbia ordinato al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ‘Guardia costiera l’interruzione delle operazioni di soccorso che si stavano effettuando per mezzo dell’Aquarius in attuazione delle norme di diritto internazionale. Inoltre vogliamo sapere quale è stata la spesa complessiva ...

"Mailbombing" contro la Guardia Costiera : "Aprite i porti" : La Guardia Costiera italiana sulla vicenda della Lifeline e delle navi delle Ong nella giornata di ieri ha assunto una posizione chiara: ha invitato tutte le imbarcazioni ong a contattare Tripoli in caso di salvataggi evitando di chiamare Roma. Una scelta che cambia e non poco gli assetti nel Mediterraneo. Ma proprio la Guardia Costiera rischia di finire nel mirino dei buonisti con un'operazione lanciata sul web che potrebbe intasare la mail del ...

Migranti : Patriarca (Pd) - Guardia Costiera resti davanti a Libia : Roma, 24 giu. (AdnKronos) – ‘Che la Guardia costiera italiana debba essere esclusa dal pattugliamento davanti alla Libia, dal soccorso dei Migranti è assurdo. Nei fatti così la nostra Guardia costiera è costretta a rinunciare a uno dei suoi compiti che l’hanno fatta appezzare da tanti italiani e dalle istituzioni”. Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca. ‘Delegare tutto alla Guardia costiera libica ...

Mail bombing sul sito della Guardia Costiera : "Riprendete a soccorrere i migranti" : L'azione di protesta mentre in mare ci sono 300 migranti in attesa di essere accolti in qualche porto

Migranti - l’appello alla Guardia Costiera : “Continui a salvare vite - non deleghi ai libici” : Mentre continua lo stallo per la nave della Lifeline, parte una mobilitazione dal basso con un mail-bombing per chiedere alla Guardia Costiera italiana di non "porre fine alle sue missioni, contravvenendo non solo alla Convenzione Sar ma anche al senso più alto del proprio mandato: salvare vite umane" .Continua a leggere

Svolta sui migranti La Guardia Costiera chiude alle Ong : «Non chiamateci più» : Le navi che chiedono aiuto nella zona di mare di fronte alla Libia, e quindi fuori dall'area di ricerca e soccorso italiana, dovranno rivolgersi e coordinarsi col Centro di Tripoli e coi guardacoste ...

La Spagna soccorre 569 migranti. La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più” : Le autorità spagnole hanno soccorso 569 migranti nel Mediterraneo provenienti dall’Africa che stavano attraversando il Mediterraneo tra le Canarie e l’Andalusia a bordo di 21 imbarcazioni. Intanto la nave Lifeline è ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e la Guardia cost...

Guardia Costiera a navi in acque libiche : 'Rivolgetevi a Tripoli' : In caso di chiamate di emergenza da parte di barconi che si trovino all'interno dell'area 'Sar' , Search and Rescue, libica, l'autorità competente è quella del governo di Tripoli. E' quanto precisa la ...

Elicottero della Guardia Costiera salva turisti in mare a Peschici : Dopo essersi tuffati tra onde alte fino a tre metri nel mare di Peschici (Foggia), non riuscendo piu’ a tornare a riva, due turisti svedesi, padre e figlio, e il bagnino che si e’ precipitato a soccorrerli riuscendo a portarli in salvo sulla scogliera, sono stati recuperati da un Elicottero della Guardia Costiera. Il velivolo ha dovuto eseguire una manovra di ‘hovering’, volando a pochi metri dalle rocce, mentre un ...

Guardia Costiera - come funziona il soccorso nel Mediterraneo : Dall'allerta al recupero dei naufraghi alla deriva, dalla navigazione all'attracco in porto: ecco come si articolano le tappe del coordinamento. Operazioni coordinate e ruolo delle ong

Migranti - Guardia Costiera a navi in acque libiche : rivolgetevi a Tripoli. La Spagna ne salva 569 : È il messaggio scritto dalla Guardia costiera italiana per tutte le navi che si trovano in zona libica nel momento in cui si verifichi un’emergenza. Intanto una nave cargo, la Alexander Maersk, battente bandiera danese, con a bordo più di 110 Migranti soccorsi nel Mediterraneo, è da ieri davanti al porto di Pozzallo, in attesa di ricevere l'autorizzazione a entrare nel porto...

Migranti : Calderoli - bene Guardia Costiera operi nelle nostre acque : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “bene l’annuncio della nostra Guardia costiera a tutte le imbarcazioni che si trovano in acque libiche di rivolgersi alla Guardia costiera libica e di coordinarsi con il centro di comando di Tripoli. Una comunicazione di buon senso, che arriva con alcun anni di ritardo”. Lo afferma Roberto Calderoli, della Lega, vicepresidente del Senato.“Finalmente -aggiunge- sta diventando chiaro che ...