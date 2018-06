I dettagli della proposta che l' Italia ha portato al summit Ue sulle migrazioni

Nainggolan-Inter - è fatta : i dettagli dell’operazione - 40 milioni “bugiardi” i tifosi della Roma non ci stanno! : Nainggolan-Inter, si conclude la trattativa dell’estate volge al termine, una conclusione che sembra deludere i supporters giallorossi Nainggolan-Inter, affare fatto. Il centrocampista belga, escluso a sorpresa dal Mondiale russo, ritroverà mister Spalletti in nerazzurro. Tanto desiderato ed inseguito il centrocampista della Roma, che lascia dunque il club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo gli albori al Cagliari. Skysport ha reso ...

Mario + Rabbids Kingdom Battle : Davide Soliani parla del futuro della serie e svela dettagli sul nuovo DLC dedicato a Donkey Kong : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso, tra poco il titolo si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC dedicato all'amato Donkey Kong e il creative director, Davide Soliani, ha rilasciato interessanti dichiarazioni che suggeriscono un possibile futuro per la serie. parlando con i colleghi di Eurogamer.net, il nostro Davide Soliani ha risposto alla domanda sui piani futuri di ...

Audi svela a sorpresa immagini e dettagli della nuova A1 : I proiettori a Led e i gruppi ottici posteriori a Led sono bruniti in omaggio alla leggendaria Audi Sport quattro. Gli anelli Audi all'interno del single frame sono di colore nero. La Sportback ...

Bufera Serie A e Serie B - sospetti e partite al limite della regolarità : ricorsi che possono cambiare tutto - classifiche a rischio ribaltoni [dettagli] : Nuova Bufera sul campionato di Serie A e Serie B, non sono da escludere nuovi clamorosi ribaltoni. In particolar modo nel mirino è finita la gara valida per i playoff del campionato cadetto tra Frosinone e Palermo che ha visto il successo della squadra di Longo per 2-0 ma i rosonero non ci stanno e per alcuni episodi che si sono verificati durante il match: palloni lanciati in campo in modo antisportivo dai calciatori del Frosinone, un rigore ...

Fortnite arriva su Nintendo Switch all’E3 2018 : video e dettagli della conferenza : Finalmente è la volta dell'E3 2018 Nintendo, che ha mostrato le novità per Nintendo Switch e 3DS con un classico Direct. In questo articolo troverete tutte le informazioni e video rilasciati. Senza troppi giri di parole, andiamo con ordine. E3 2018 Nintendo: video e dettagli del Direct su Nintendo Switch e 3DS Si inizia con uno spettacolare video di Demon X Manichina, si vedono robot che combattono tra loro. Poi settembre 2018 nuovo DLC di ...

Assassin’s Creed Odyssey e The Division 2 svettano all’E3 2018 Ubisoft : i dettagli della conferenza : Indubbiamente tanta l'attesa per l'evento Ubisoft dell'E3 2018. Il publisher transalpino era infatti chiamato a mantenersi all'altezza di chi l'ha preceduto nei giorni scorsi – rispettivamente EA Play 2018, Microsoft, Bethesda e Square Enix – e poteva contare su una line up sulla carta assolutamente intrigante, considerando esclusivamente i titoli già preannunciati Si parte subito alla grande con Just Dance 2019: il titolo viene presentato a ...

Fallout 76 e RAGE 2 sugli scudi all’E3 2018 : i dettagli della conferenza di Bethesda : Procede spedito l'E3 2018, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale che come di consueto sta avendo luogo nel classico quartier generale di Los Angeles. Dopo l'esordio di Electronic Arts (con il suo EA Play 2018) nella giornata di sabato e di Microsoft nella tarda serata (italiana) di ieri sera, la notte è stata dedicata interamente a Bethesda. Tanta era l'attesa per il publisher con sede nel Maryland, in virtù di progetti ...

“Lei non c’era”. Uomini e Donne : Luigi - è già crisi con Sara Affi Fella? Ai fan non è sfuggito quel dettaglio in uno dei giorni più importanti della sua vita : Ormai attraverso i social i fan tengono tutto e tutti sott’occhio. E se i vari vip sono sempre più portati a condividere tutto, i loro follower sono sempre più attenti a notare i particolare. Ed ecco quindi che proprio da uno di questi particolari è subito partita la bomba di una crisi tra Luigi di Uomini e Donne e la sua Sara Affi Fella. Andiamo con ordine: lo scorso 2 giugno Luigi ha inaugurato la stagione estiva del suo locale, ...

Parma City of Gastronomy Festival 2018 : il futuro del cibo è qui - i dettagli della prima edizione : 25 chef, 68 eventi in 2 giorni disseminati in centro città, 8 delegazioni da tutto il mondo, 250 volontari, oltre 50 i piatti preparati e…mangiati. Ecco i numeri della prima edizione del City of ...

Il Segreto : Mediaset - dal 4 giugno - cambia l'orario della soap - i dettagli Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato agli spoiler e alle informazioni su Il Segreto di Puente Viejo [Video], la serie iberica scritta da Aurora Guerra. Le ultime novita' ci rivelano che lo sceneggiato subira' alcuni cambiamenti sia nella programmazione che negli orari. Venerdì scorso si è conclusa una nuova stagione di Uomini e Donne e al suo posto verra' mandata in onda la seconda stagione di Victor Ros con Megan Montaner. Questo ...

Napoli - l’offerta (con contropartite) per Chiesa è clamorosa : i dettagli della trattativa con la Fiorentina : Federico Chiesa al centro di una trattativa di calciomercato molto ‘ricca’, il Napoli si è fatto avanti per accaparrarsi il calciatore della Fiorentina Il Napoli si getta a capofitto su Federico Chiesa. Il calciatore della Fiorentina è stato individuato come l’innesto giusto per mister Ancelotti, abile a giocare su ambedue le fasce, ottima alternativa a Callejon, apparso in calo nella scorsa stagione date le troppe partite ...

‘’Guardate Kate’’. La duchessa entra in campo e il pubblico ammutolisce. Raggiante - insieme a George e Charlotte - ma quel dettaglio della Middleton non è sfuggito a nessuno : Qualche giorno fa Kate Middleton ha deciso di prendere il congedo di cui ha diritto 26 settimane (estendibili fino a 52) per godersi l’ultima maternità. Dopo la sua presenza al royal wedding dell’anno, le nozze tra Harry e Meghan, rivedremo, dunque, la duchessa di Cambridge al lavoro, come “working royal”, in ottobre. Nel frattempo apparirà, come è ovvio, per il battesimo di Louis, per Trooping The Colour, la cerimonia dei reggimenti del ...

Panchina Udinese - arriva la decisione su Tudor : tutti i dettagli della “rivoluzione” : Tudor si appresta a lasciare l’Udinese, il tecnico croato verso l’addio mentre arriva dalla famiglia Pozzo la nuova idea per la Panchina Tudor out, Prandelli in. Questo il possibile scenario ipotizzato da Skysport per quanto concerne la Panchina dell’Udinese. L’addio dell’attuale tecnico dei friulani è oramai ad un passo. Chiamato per sostituire Oddo, Tudor non ha convinto sino in fondo in questi pochi mesi di ...

Calciomercato Napoli - è tutto vero : in arrivo colpi clamorosi per Ancelotti - la lista della spesa è da sogno [NOMI e dettagli] : E’ tutto vero, il Napoli si prepara a mettere a segno colpi clamorosi in vista della prossima stagione. Sarri ha entusiasmato con un gioco fantastico ma adesso rappresenta già il passato, il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore internazionale, il migliore in circolazione: Carlo Ancelotti. Sono arrivate garanzie dal punto di vista tecnico, in particolar l’intenzione è piazzare colpi clamorosi che entusiasmano la ...