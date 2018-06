Gli Amministratori amministrino | non facciano i giornalisti

Su Facebook Gli Amministratori di Gruppi potranno prevedere pagamenti : Contenuti esclusivi in abbonamento: Facebook ci prova con i Gruppi (a patto che siano privati). Con un annuncio ufficiale il social network ha presentato il test per cui alcuni amministratori possono chiedere dai 4,99 ai 29,99 dollari al mese per la sottoscrizione di “sotto-Gruppi” che avranno accesso a prodotti diversi rispetto a quelli offerti al pubblico non pagante (per buona pace di Martina Dell’Ombra). Chi può ...

Gruppi Facebook a pagamento : quanto costeranno - come funzioneranno e guadagni per Gli amministratori : I Gruppi Facebook a pagamento, o meglio dei sottoGruppi specializzati in determinati argomenti, saranno presto realtà? La sperimentazione è già partita dagli Stati Uniti: ma quanto costeranno, come funzioneranno queste speciali community e ci sono reali possibilità di guadagno per gli amministratori? La fase di test è partita per Gruppi molto settoriali per gli amanti come quelli dedicati al mondo della cucina e ai genitori ad esempio. In ...

Niente più spam nei gruppi WhatsApp e messaggi solo daGli amministratori? Funzione imminente : Siamo vicini alla fine incondizionato dello "spam" nei gruppi WhatsApp con messaggi dei contatti spesso inopportuni? Gli amministratori potranno metter presto un freno alla condivisione spasmodica di qualsiasi nota, video o immagine, almeno per un tempo limite ben preciso? Non è la prima volta che si parla della sperimentazione dell'utile Funzione ma in questi minuti, il sempre informatissimo @WABetaInfo ci da la conferma che la svolta è ...

Corte Ue : “Amministratori delle pagine Facebook responsabili dei dati personali deGli utenti” : “Per la Corte il fatto che l’amministratore di una fanpage usi la piattaforma fornita da Facebook per beneficiare dei relativi servizi non lo esonera dai suoi doveri che riguardano la protezione dei dati personali”. La Corte europea ha stabilito in una sentenza che anche chi amministra le pagine del social network è corresponsabile insieme a Facebook stessa del trattamento dei dati personali dei visitatori. Chi cura le pagine, ...

WhatsApp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per Gli amministratori : [Aggiornamento1 17/05/2018] L’update è adesso disponibile anche per l’app stabile. Articolo originale, L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come ...

WhatsApp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per Gli amministratori : L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come preannunciato da alcune indiscrezioni lanciate da WAbetaInfo settimane fa, gli admin possiedono adesso il potere di decidere se tutti ...

Borsa - nel 2017 compensi più alti per Gli Amministratori Delegati : TeleBorsa, - Il miglioramento della performance dei mercati registrato nel 2017 ha giovato alle remunerazioni degli Amministratori Delegati. E' quanto rilevato da Mercer nello studio sui compensi dei ...

Borsa - nel 2017 compensi più alti per Gli Amministratori Delegati : Il miglioramento della performance dei mercati registrato nel 2017 ha giovato alle remunerazioni degli Amministratori Delegati. E' quanto rilevato da Mercer nello studio sui compensi dei Consigli di ...

CAD IT - CdA conferisce deleghe aGli amministratori : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione CAD IT ha conferito le deleghe di poteri agli amministratori, determinando i compensi degli amministratori esecutivi . Il Consiglio di Amministrazione che ...

CAD IT - CdA conferisce deleghe aGli amministratori : Il Consiglio di Amministrazione CAD IT ha conferito le deleghe di poteri agli amministratori, determinando i compensi degli amministratori esecutivi . Il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in ...

WhatsApp Beta introduce i Gruppi Ristretti concedendo più potere aGli amministratori : Arriva una nuova versione di WhatsApp Beta che introduce alcune novità per quanto riguarda i Gruppi. Nuove impostazioni della privacy sono a disposizione degli amministratori dei Gruppi grazie alla nuova implementazione denominata "Gruppi Ristretti" tramite cui gli admin possono gestire varie restrizioni da assegnare ai membri stessi. L'articolo WhatsApp Beta introduce i Gruppi Ristretti concedendo più potere agli amministratori proviene da ...

Minacce a sindaci e amministratori : 7 su 10 al Sud - Campania maGlia nera : Il 69% degli atti intimidatori agli amministratori locali si concentra nel Sud e nelle Isole. La Campania è la regione più colpita con 86 casi censiti, un preoccupante +34% rispetto al 2016. È quanto ...