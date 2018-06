Fattura elettronica | Di Maio | “Irrealistica la scadenza del primo luglio per benzinai

Slitta l’obbligo di Fatturazione elettronica per la benzina : Slitta l’obbligo di fatturazione elettronica per la benzina alle partite Iva. Non scatterà, come annunciato, il primo luglio. “Stiamo predisponendo

Scheda carburante - pronto il rinvio dell'obbligo di Fatturazione elettronica : L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per motori a trazione e per le forniture di beni e servizi nell'ambito della filiera dei sub appalti della Pa, che sarebbe dovuto scattare...

Scheda carburante : tra proroga e scioperi la Fattura elettronica è ancora un dilemma : La Scheda carburante, chiamata anche carta carburante, va in pensione? Dal primo luglio 2018 (salvo proroghe) per avere traccia dell'acquisto di benzina, gasolio o diesel non sarà...

Fattura elettronica e Spesometro : decreto fiscale in arrivo : In attesa della vera partita " che si giocherà in autunno, con la legge di Bilancio " il governo Conte è pronto a una mossa d'apertura sull'economia. Prima dell'estate, il Tesoro vuole mettere a punto un decreto su fisco e semplificazioni che dovrebbe viaggiare in parallelo al decreto "Dignità" sulla Gig Economy annunciato nei giorni ...

Conto alla rovescia per la Fattura elettronica : cosa c'è da sapere : Dal primo luglio la fattura elettronica diventa attiva anche in Italia nell'acquisto carburanti e appalti degli uffici pubblici. Ecco come funziona

Conto alla rovescia per la Fattura elettronica : cosa c’è da sapere : (Foto: istock) È fissata per il primo gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica tra privati. A partire da quella data, per tutte le partite Iva (escluso chi opera in regime di vantaggio e chi applica il regime forfettario) sarà questo l’unico formato valido per l’emissione di fatture. A fare da apripista però, secondo le disposizioni previste nella legge di bilancio 2018, saranno i gestori di ...

Sciopero benzinai - il 26 giugno la protesta contro la Fattura elettronica : Sciopero dei benzinai il prossimo 26 giugno. La giornata di protesta è stata proclamata dalle federazioni sindacali Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, le organizzazioni di categoria rappresentative dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti, per protestare contro l'entrata in vigore della fattura elettronica, prevista per il primo luglio, che rischia di paralizzare, in mancanza di urgenti correttivi,

IL FORUM CON L’AGENZIA/1 - Fattura elettronica - ok alla copia in pdf : I contribuenti potranno continuare a portare in conservazione il pdf della Fattura e non saranno obbligati a conservare l’xml, questo a condizione ovviamente che il contenuto dei...

Fatturazione elettronica obbligatoria : ipotesi di un “doppio regime” solo per il 2018 per i carburanti da autotrazione : A partire dal prossimo anno entrerà in vigore l’obbligo generalizzato della Fatturazione elettronica tra i privati B2B e anche B2C. Un “anticipo” di tale novità lo avremo il prossimo 1° luglio 2018 quando scatterà l’obbligo della Fatturazione elettronica per la cessione di benzina o gasolio per autotrazione e per i subappalti nella pubblica amministrazione. Tale sistema costituisce sicuramente una rivoluzione nell’ambito della Fatturazione che ...