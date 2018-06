Juventus | De Ligt più Godin Marotta lavora al doppio colpo | un big e un talento

Juventus - De Ligt il primo della lista ma occhio a Godin e Savic : TORINO - Al rischio di perdere Medhi Benatia , nel mirino di Arsenal e Marsiglia , si aggiunge il possibile effetto Sarri - Chelsea su Daniele Rugani . Interessi che spingono la Juventus a sondare e ...

Juventus - il consiglio di Tortu : 'Colpito da De Ligt - lo prenderei subito' : Tortu poi prova a parlare anche dell'atletica e delle difficoltà di trovare spazio in un mondo 'calciocentrico': ' Il calcio va per la maggiore e questo non aiuta gli altri sport. Non è un attacco, ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : sabato 2 giugno. Juventus su de Ligt - l’Inter punta su Nainggolan : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI VENERDI’ 1° GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. Seconda giornata dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Juventus - Benatia fa posto a Godin o De Ligt : TORINO - Non è certo per caso se, nonostante l'arrivo sicuro di Mattia Caldara , la Juventus da un po' di tempo sta intensificando il monitoraggio del panorama dei difensori centrali. Nonostante la ...