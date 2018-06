Verso chiusura convento S Marco Firenze

Fox Sports Verso la chiusura : non rinnovato il contratto con Sky : Fox Sports chiude: non rinnovato il contratto con Sky Sport, la rete verrà chiusa nelle prossime settimane. Da decifrare il futuro dei diritti tv della Liga L'articolo Fox Sports verso la chiusura : non rinnovato il contratto con Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Serie A Verso la rivoluzione : forse necessari 2 abbonamenti. E 90° Minuto rischia la chiusura dopo 48 anni : Si rischia un’altra rivoluzione, perché nessuno potrà acquistare tutti i pacchetti disponibili per la prossima Serie A. E certamente, un altro cambiamento epocale, si profila per i gol in chiaro: non potranno essere trasmessi prima delle 22 di domenica. Tradotto: una storica trasmissione come 90° Minuto rischia la chiusura. Di certo, non sarà prima a trasmetterli, come è sempre stato da 48 anni a questa parte. I tg, infatti, potranno far ...