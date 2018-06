Stuprarono 18enne alla festa di San Fermin : liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” : Un tribunale in Spagna ha deciso di concedere la libertà provvisoria contro una cauzione di 6000 euro in attesa del secondo grado ai cinque giovani componenti della “Manada” condannati a 9 anni di carcere per abuso sessuale a Pamplona contro una diciottenne madrilena alla festa di San Fermin del 2016. Donne in piazza in segno di protesta.Continua a leggere