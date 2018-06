Stati Uniti - Trump minaccia Dazi del 20% sulle auto europee : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato d'imporre dazi del 20% sull'importazione delle automobili europee. La provocazione arriva direttamente da profilo Twitter ufficiale, sul quale è comparso un messaggio in risposta ai nuovi diritti doganali su alcuni prodotti statunitensi, entrati in vigore oggi nell'Unione Europea: il valore complessivo sarebbe di 2,8 miliardi di euro. Questa manovra è stata attuata a seguito ...

Dazi - Ue : minaccia Trump? Nostra posizione non cambia : Dazi, Ue: minaccia Trump? Nostra posizione non cambia Dazi, Ue: minaccia Trump? Nostra posizione non cambia Continua a leggere L'articolo Dazi, Ue: minaccia Trump? Nostra posizione non cambia proviene da NewsGo.

Trump minaccia Dazi del 20% sulle auto Ue : Donald Trump minaccia dazi del 20% sull'import negli Stati Uniti di auto europee. Nel giorno in cui scattano i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del 'made in Usa', il presidente americano ...

Usa - Trump minaccia Dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue : “La nostra posizione non cambia” : Usa, Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue: “La nostra posizione non cambia” Usa, Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue: “La nostra posizione non cambia” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue: “La nostra posizione non cambia” proviene da NewsGo.

Scattano i Dazi europei contro gli Usa : dai Levi's al bourbon. Trump minaccia le auto : ... ipotizzare un balzello sulle auto imposto dagli Usa al 25% , dal 2,5% attuale, mentre i dazi europei sono al 10%, vorrebbe dire un colpo fino a 20 miliardi di dollari per l'economia tedesca. Nel ...

Trump minaccia Dazi al 20% sull’auto europea : rischio boomerang sull’industria Usa : Nel giorno in cui entrano ufficialmente in vigore i dazi che Bruxelles ha deciso di varare come contromisura alle tariffe al 25% sull’import di alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti scatta la minaccia del presidente americano di imporre una barriera al 20% sulle importazioni di auto europee. Il settore cede in Borsa ...

Usa - Trump minaccia Dazi del 20% sull'import di auto europee : Nel giorno in cui sono scattati i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del made in Usa, Donald Trump ha minacciato dazi del 20% sull'import negli Stati Uniti di auto europee. Il presidente ...

Trump minaccia Dazi 20% su auto Ue. Il tweet : Costruitele qui! : Teleborsa, - Nel giorno in cui scattano i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del made in USA, il presidente americano Donald Trump aleggia in un tweet la possibilità di colpire le auto ...

Dazi USA - AL VIA CONTROMISURE UE/ Ultime notizie Trump minaccia settore auto - FCA crolla a Piazza Affari (-3%) : DAZI Usa, al via CONTROMISURE dell'Unione Europea: colpiti 2,8 miliardi di prodotti americani ma si teme sulla prossima azione di Trump, colpirà il settore auto?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Trump minaccia Dazi 20% su auto Ue. Il tweet : "Costruitele qui!" : Nel giorno in cui scattano i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del made in USA , il presidente americano Donald Trump aleggia in un tweet la possibilità di colpire le auto europee con dazi ...

Trump minaccia Dazi 20% sulle auto Ue : ANSA, - NEW YORK, 22 GIU - Donald Trump minaccia dazi del 20% sull'import negli Stati Uniti di auto europee. Nel giorno in cui scattano i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del 'made in Usa'...

Trump minaccia Dazi del 20% per auto europee : Il presidente statunitense, Donald Trump, torna all'attacco sul fronte dazi prendendo di mira questa volta l'Europa minacciando di imporre dazi del 20% su tutte le auto importate dall'Unione europea "...

Trump minaccia Dazi del 20% su auto Ue - chiede rimozione barriere : New York, 22 giu. , askanews, 'A lungo l'Unione europea ha imposto dazi e barriere commerciali sugli Stati Uniti e le loro grandi aziende e i loro lavoratori. Se questi dazi e queste barriere ...

Fca crolla in Borsa - -3% - - Trump minaccia Dazi 20% su auto Ue : Milano, 22 giu. , askanews, Fca crolla a Piazza Affari dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato di introdurre una tassa del 20% su tutte le auto importate dall'Unione europea. Le azioni ...