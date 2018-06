WTA Birmingham – Muguruza | che flop! La spagnola ko contro Strycova agli ottavi

WTA Birmingham – Buona la prima per Muguruza - Garbine vince facile sulla russa Pavlyuchenkova : Garbine Muguruza in due set fa fuori Anastasia Pavlyuchenkova nei sedicesimi di finale del torneo WTA di Birmingham Si è appena concluso il primo match di Garbine Muguruza sull’erba di Birmigham. Il sedicesimo di finale, che ha visto la spagnola di fronte alla russa Anastasia Pavlyuchenkova , numero 28 al mondo, è terminato con il punteggio di 6-1 | 6-2 a vantaggio della tennista numero tre al mondo. La partita, durata poco più di ...

WTA Birmingham – Maria Sharapova dà forfait : “devo preservare la mia salute” : Maria Sharapova dà forfait dal torneo WTA di Birmingham: la tennista russa non prenderà parte ai match sull’erba inglese per problemi di salute Il WTA di Birmingham perde una delle sue stelle più luminose. Il torneo inglese, in programma dal 18 al 24 giugno, dovrà fare i conti con l’assenza di Maria Sharapova, già due volte campionessa in passato. La tennista russa ha giustificato la sua assenza per motivi di salute, probabilmente ...