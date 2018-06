Sicilia | Lomonte Sl | Musumeci si dimetta se non ha maggioranza

liberoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Il presidente della Regione dica ai cittadinini se dispone ancora di unain Parlamento o no, anziché minacciare soltanto le dimissioni. Lacon le sue infinite emergenze non può attendere. Se questanon esiste più, come ormai è e