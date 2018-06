Scheda carburante | tra proroga e scioperi la fattura elettronica è ancora un dilemma

Eni : una nuova App manda in archivio la Scheda carburante : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Eni lancia ‘Eni Station partita Iva’, una nuova App che abbina le funzionalità di pagamento all’emissione automatica di fattura elettronica. Una soluzione pratica e sicura per ottemperare a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha stabilito l’abolizione delle schede carburante a partire dal 1 luglio prossimo e l’obbligo dei titolari di partita Iva, oltre 6 milioni in ...

Scheda carburante - arriva la proroga : Fatturazione elettronica, i benzinai chiedono ancora tempo per mettersi in regola. E si profila una possibile proroga fino al 31 dicembre di quest'anno dalla precedente scadenza, fissata per luglio. L'...