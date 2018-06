Incendi | la Lombardia stanzia 20 milioni per salvare i boschi dai roghi

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 giugno 2018) La Regionehato assegnato 20di euro per contrastarevi attraverso l’impiego di vasche e piazzole dedicate ad elicotteri che devono caricare acqua per spegnere i, ma anche per effettuare cure colturali aie per manutenzione idraulico-forestali. Ben 137 progetti finanziati con un bando ad hoc: “Un modo concreto per stare al fianco di Comuni ed enti“, sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi. “Uno dei filoni che voglio seguire in questi anni riguarda la valorizzazione della filiera bosco-legno”, dice Rolfi, che intende “preservare questo ambiente con convinzione e con i mezzi di cui la Regione può disporre“. Nel dettaglio, per quel che concerne gli interventi di contrasto agli, da Palazzorendono noto di aver finanziato sei domande di quattro ...