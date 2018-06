Fisco - nel primo trimestre del 2018 si riducono le controversie tributarie : Teleborsa, - Continuano a diminuire in Italia le controversie di natura tributaria, a conferma di un trend positivo iniziato nel 2012. Secondo quanto diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel primo trimestre del 2018 le controversie tributarie pendenti , 409.787, si sono ridotte dell'8,51% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il comunicato del ...

Lionel Messi - nuovi guai col FiscoNel mirino una società a PanamaAzioni opache per nascondere soldi : Il brutto esordio del mondiale di Russia da parte dell’asso argentino Lionel Messi, nella partita con l Islanda, potrebbe forse avere una giustificazione extracalcistica Segui su affaritaliani.it

Fisco - Di Maio a Salvini : “Eliminazione del tetto all’uso contanti non è nel contratto. Lavorare per togliere costi sui bancomat” : Nessuna eliminazione del tetto all’uso dei contanti perché “nel contratto non c’è”, anzi c’è da Lavorare “su altri fronti” come per esempio “eliminare i costi” per i commercianti nei pagamenti con bancomat. Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini che mercoledì aveva lanciato l’idea di rendere senza limiti l’uso delle banconote. “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse ...

Fisco - Salvini : “Fosse per me nessun limite a spesa in denaro contante. Già nel 2018 rivoluzione fiscale con la flat tax” : “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa di denaro contante, perché ognuno è libero di usare i soldi del suo conto corrente come vuole, dove vuole e pagando quello che vuole”. A dichiararlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco dell’assemblea annuale di Confesercenti a Roma. Una proposta, questa, non contenuta nel Contratto di governo ...

Quanto vale lo split payment nel Fisco targato Di Maio? : Se per Di Maio eliminare lo split payment non costa nulla, allora c'è davvero da preoccuparsi. Durante la trasmissione "Mezz'ora in più" del 10 giugno, Lucia Annunziata ha chiesto al neo ministro di Lavoro e Sviluppo di commentare le parole rilasciate dal suo collega Giovanni Tria al Corsera. In particolare il tema era quello di coniugare la grande cautela del "guardiano dei conti" che siede al Tesoro con i costosi impegni inseriti ...

Fisco - manager Google chiede di patteggiare nell’inchiesta su evasione : gruppo ha già versato 306 milioni : L’indagine per cinque manager di Google era stata chiusa due anni fa. Oggi Graham Law, attraverso i legali dello studio Severino, ha raggiunto, dopo una lunga trattativa, un accordo con la Procura di Milano per patteggiare un pena convertita in una multa di alcune decine di migliaia di euro nell’inchiesta su una ipotizzata evasione fiscale del colosso californiano che ha già versato al Fisco 306 milioni di euro dopo una transazione. Le ...

Fisco : nel primo trimestre aumentano entrate tributarie e contributive : Teleborsa, - aumentano le entrate tributarie e contributive nei primi tre mesi del 2018 . Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF , che spiega come nel primo trimestre dell'anno, queste evidenzino nel complesso un aumento del 3,3%, +5.021 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Fisco - Tesoro : “Nel primo trimestre entrate a +2 - 8%”. Le ritenute Irpef pagano 1 miliardo in più : Nei primi tre mesi del 2018 le tasse hanno portato nelle casse dello Stato 97,058 miliardi di euro. Una crescita del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. A comunicarlo è il ministero dell’Economia e delle finanze. Un risultato, spiegano i tecnici, raggiunto grazie sia alle imposte dirette sia a quelle indirette. I miliardi in più arrivano soprattutto dalle ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui pensionati: la tassa ...

Monica Bellucci nel ciclone del Fisco francese : «Conti in Svizzera e una società offshore alle Isole Vergini» : Monica Bellucci nella morsa del Fisco in Francia. Secondo quanto scrive la Tribune de Geneve l'attrice italiana sarebbe stata accusata di non aver dichiarato due conti e una cassetta di sicurezza...

Fisco - precompilata nel vivo : da mercoledì ok invio modello 730 : Conto alla rovescia per la "fase uno" della precompilata. Ancora due giorni per la semplice consultazione del modello predisposto dal Fisco, mentre da mercoledì 2 maggio e fino al 23 luglio i ...

Fisco : Falsitta - nel nostro sistema ‘troppo Ottocento’ : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Nel nostro sistema v’è ‘troppo Ottocento’ dal punto di vista tecnico e perciò esso appare inadeguato a portarci nella ‘contemporaneità'”. E’ la tesi del professore Vittorio Emanuele Falsitta, tra i più famosi tributaristi italiani, che illustra così la sua nuova pubblicazione dal titolo ‘Fisco e civiltà”.‘Ritardare l’intervento culturale sul ...