Bergamo | insegnante ha una relazione con 13enne e si difende | ' ci vogliamo bene'

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un'di italiano quarantenne della provincia diè finita ai domiciliari per aver intrattenuto con un suo alunno, tredicenne all'epoca dei fatti, unasentimentale e sessuale. Il rapporto, secondo quanto emerso finora dalle indagini, sarebbe stato consenziente, ma non lecito. Per proteggere il minore, oggi quattordicenne, la vicenda è stata trattata con la massima riservatezza e non è stata fatta trapelare nessuna informazione relativa ai nomi dei protagonisti o dei luoghi. La vicenda è stata riportata dal Corriere della Sera. Storia d'amore proibita Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, latra la professoressa ed il suo alunno sarebbe iniziata circa un anno fa, sui banchi di scuola. La donna, madre di due figli e con un matrimonio fallito alle spalle, era solita incontrare il tredicenne nella sua automobile. I due, nonostante la differenza di ...