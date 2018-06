Un POSTO al Sole celebra la Giornata del Rifugiato : un'eccezione in tv : Mercoledì 20 giugno 2018 si celebra la Giornata del Rifugiato e Un Posto al Sole non lo dimentica, anzi ci costruisce una storyline praticamente settimanale che coinvolge anche i suoi giovanissimi.prosegui la letturaUn Posto al Sole celebra la Giornata del Rifugiato: un'eccezione in tv pubblicato su TVBlog.it 19 giugno 2018 23:11.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 20 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 20 giugno 2018: Un clamoroso fuoriprogramma potrebbe rendere ancora più difficile il triangolo amoroso tra Guido (Germano Bellavia), Cinzia (Veronica Mazza) e Mariella (Antonella Prisco)… Già arrabbiatissimo per il comportamento della figlia Alice (Fabiola Balestriere), che ha consentito un party alcolico nella villa di Marina (Nina Soldano), ora Andrea (Davide Devenuto) deve ...

Un POSTO al Sole - Samba Ndiaye entra nel cast / Sarà Mansur : nuovo pericolo per Franco Boschi? : Un Posto al Sole, Samba Ndiaye entra nel cast della soap napoletana. Interpreterà Mansur e potrebbe essere un nuovo pericolo per Franco Boschi...(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:10:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 25 al 29 giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018: La vita di Franco incontra un’altra volta quella di Mansur, ma le conseguenze potrebbero essere gravi. Veronica è infastidita dalla complicità che si è creata tra Vera e Roberto. Susanna e Niko riscontrano che, almeno nel loro caso, le colpe dei padri ricadono sui figli… Elena si trova a gestire con difficoltà le sue vicende legali e la figlia ...

Un POSTO al sole anticipazioni : SARA RICCI sarà Adele Picardi : Nuovi clan si fanno strada a Un posto al sole, per la gioia di molti fan che da tempo chiedevano un po’ di ricambio per quanto riguarda i nuclei familiari della soap. Da un po’ di tempo stiamo assistendo alle avventure affaristiche della famiglia Viscardi, che – iniziamo ad anticiparvelo – sarà protagonista di grandi e inattesi colpi di scena in futuro! Ma ora gli autori di Upas hanno pensato di creare anche una famiglia ...

Un POSTO al sole anticipazioni : MARIELLA incinta - GUIDO come reagirà? : Le precedenti anticipazioni di Un posto al sole parlavano di una MARIELLA (Antonella Prisco) intenta a scoprire se la sua vita fosse in procinto di essere stravolta. A tal proposito, molti fan della soap hanno subito pensato (e noi ne abbiamo parlato) che la Altieri potesse aspettare un bambino. Sarà davvero così? Saranno le prossime puntate di Upas a svelare l’arcano: sì, MARIELLA è incinta (proprio come la sua interprete) e ciò porterà ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 18 – 22 giugno 2018. Nel cast arriva l’ex “gieffino” Samba Ndiaye : Samba Ndiaye Continuano i nuovi ingressi ad Un Posto al Sole. Dopo Lucio Caizzi e Fabio Fulco, è arrivato il turno di Samba Ndiaye. Per il grande pubblico il nome potrebbe non essere di grande aiuto, ma i telespettatori più attenti ricorderanno Samba tra i concorrenti di Grande Fratello 13, in onda su Canale5 nella primavera del 2014. l’ex “gieffino”, arrivato quarto nel reality condotto da Alessia Marcuzzi, ha ora intrapreso la carriera ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 19 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 19 giugno 2018: Nonostante i rimproveri del padre Andrea (Davide Devenuto), Alice (Fabiola Balestriere) continua a fare di testa propria ma stavolta rischia di finire davvero nei guai… Tristissimo per la partenza di Anita (Ludovica Bizzaglia), l’umore di Vittorio (Amato D’Auria) è quanto mai nero ma poi il ragazzo finirà per fare la cosa giusta… Mentre Guido (Germano ...

ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE/ Nuovo ingresso nel cast - Samba Ndiaye sarà Mansur : Nella soap partenopea 'Un POSTO al SOLE' sono in arrivo nuove storie che coinvolgeranno gli storici personaggi e le loro ordinarie vicende. Tra le new entry previste per le prossime puntate della famosa serie, vedremo Samba Ndiaye, che impersonera' Mansur, un ragazzo che stringera' un rapporto molto intricato con Franco Boschi. I dettagli sul Nuovo arrivato Samba Ndiaye è un volto gia' conosciuto dal pubblico grazie alla sua precedente ...

Un POSTO al sole anticipazioni : nuovi arrivi nella soap partenopea : Ci saranno volti nuovi a Un posto al sole, tra poco tempo infatti il cast si arricchirà di altri tre protagonisti. Samba Ndiaye darà vita a Mansur, ma altri due personaggi entreranno a fare parte del cast della soap partenopea, di chi si tratterà? Un posto al sole, new entry Si parla delle prossime presentazioni ufficiali tra i Poggi ed i Picardi, visto che Susanna si è stabilita alla Terrazza e, dopo un primo periodo precario, ora sembra ...