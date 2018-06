Maturità 2018 al via con la prova d'italiano per oltre 500 mila studenti : ROMA - Le commissioni coinvolte quest'anno sono 12.865, per un totale di 25.606 classi. I candidati iscritti all'esame sono 509.307, di cui 492.698 interni. Secondo le prime rilevazioni del...

Maturità al via con la prova d'italiano per oltre 500 mila studenti : ROMA - Le commissioni coinvolte quest'anno sono 12.865, per un totale di 25.606 classi. I candidati iscritti all'esame sono 509.307, di cui 492.698 interni. Secondo le prime rilevazioni del...

Sarà l'ultima Maturità "lunga" : via agli esami per 509.307 studenti : Vacanze ancora lontane per tutti gli studenti italiani che si cimentano con la maturità 2018: sono 509.307 gli studenti italiani (492.698 interni e 16.609 esterni) ad affrontare la prima prova, quella di...

Maturità - esami al via : domani 509mila studenti tornano tra i banchi : ... sulle materie estratte dal ministero lo scorso gennaio: greco al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera 1 al linguistico, economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza ...

Maturità - via agli esami Allarme per gli studenti : "Attenzione alle truffe" : Cinquecento euro in cambio delle tracce della Maturità in anteprima. La proposta indecente arriva all'uscita da scuola e subito partono le telefonate a mamma e papà per chiedere i soldi necessari. I genitori, però, non ci cascano quasi mai. E meno male, dato che la messinscena è uno scherzo organizzato da Skuola.net, community online di studenti che per il decimo anno consecutivo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione contro le bufale ...

Esami di Stato 2018 - al via l'ultima Maturità lunga. Ventimila gli studenti non ammessi : Dal prossimo anno due sole prove scritte e iter più rapido con le valutazioni finali già pronte per i primi di luglio. Tutti i numeri, i costi e le commissioni

20 Giugno - al via gli esami di Maturità : una corretta idratazione per affrontarli “a mente fresca” : Mancano solo due giorni all’inizio degli esami di maturità: mercoledì 20 Giugno è infatti in programma la prima prova delle tre prove scritte. Un esercito di studenti in queste ore è alle prese con il rush finale dedicato a studio, ripetizioni e “toto tracce”. Sulla scia dell’hashtag #nopanic lanciato dal MIUR nel 2017 e riproposto quest’anno per comunicare ai giovani studenti con ironia l’importanza di vivere questo importante momento della ...

Esame di Maturità - al via la campagna di polizia postale e Skuola.net contro le fake news : Per il decimo anno consecutivo la polizia postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il portale degli studenti Skuola.net, si appresta a lanciare la campagna di sensibilizzazione "Maturità al sicuro", con l'obiettivo di debellare il fenomeno delle fake news, bufale e leggende metropolitane ed evitare che gli studenti, oltre a perdere tempo prezioso, possano anche rimetterci del denaro alla ricerca della "soffiata ...

Scuola : al via gli esami di Maturità 2018 - poi sarà rivoluzione : E’ tempo di esami di maturità per tantissimi studenti italiani. Come sempre si mescolano ansia, paura e speranza. Ansia per l’arrivo del fatidico giorno che vede gli studenti coinvolti nelle varie prove, paura di non farcela a superare il primo vero ostacolo, speranza che tutto vada bene e passi il più in fretta possibile. Queste […] L'articolo Scuola: al via gli esami di maturità 2018, poi sarà rivoluzione proviene da ...

Dove fare il viaggio della Maturità : Dove fare il viaggio della Maturità? Dove andare dopo l'esame? Ecco alcune idee sulle mete più economiche da raggiungere nell'estate post-diploma per divertirsi con gli amici e far sì che le prove scritte e il colloquio orale diventino un lontano ricordo: dalle isole della Grecia alla Spagna, dall'InterRail alle coste italiane.Continua a leggere

MATURITA' 2018/ Prima prova - Saviano o Fedez - il problema sono le tracce… : Dai rapper Fedez al vincitore di Sanremo Ermal Meta, a Saviano e Volo: sono gli autori che 5mila maturandi vorrebbero ritrovarsi nell’analisi del testo. DANIELE FERRARI(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:10:00 GMT)LETTURE/ Caproni e la Grazia perduta che cerchiamo da sempre, di D. FerrariMATURITA' 2018/ Lettera aperta agli studenti candidati: siate voi stessi, con ironia e serietà, di L. Montecchi

Se i temi li decidessero gli studenti - quest'anno alla Maturità ci sarebbero Coez e Saviano : Era l'imprevedibile tra gli imprevedibili: parliamo di Giorgio Caproni, protagonista dell'analisi del testo nell'esame dello scorso anno. Dopo di lui, i maturandi hanno compreso che le decisioni del Miur in merito di tracce di maturità possono riservare non poche sorprese. E se il ministero dell'Istruzione decidesse di chiudere con il passato e concentrarsi solo sull'attualità? E se questa fosse non solo ...

Se i temi li decidessero gli studenti - quest'anno alla Maturità ci sarebbero Coez e Saviano : Era l'imprevedibile tra gli imprevedibili: parliamo di Giorgio Caproni, protagonista dell'analisi del testo nell'esame dello scorso anno. Dopo di lui, i maturandi hanno compreso che le decisioni del ...

Esame di Maturità 2018/ Per l’analisi del testo i maturandi sognano Coez - Fedez e Saviano : Esame di maturità 2018, per l’analisi del testo i maturandi sognano Coez, Fedez e Saviano. Da un sondaggio effettuato dai colleghi di Skuola.net ecco cosa è emerso(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:20:00 GMT)