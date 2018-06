“È troppo | hai passato il segno!” Belen | che ha combinato… Davanti a tutti L’argentina

caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Il periodo non è dei migliori. Da una parte la crisi con Andrea Iannone che sembra irreversibile. Dall’altra la carriera in tv che stenta a decollare. Insomma, qualche ragione per essere nervosaRodriguez l’avrebbe pure. Però stavolta ha forse esagerato. Sì perché dalle parole è passata ai fatti, o meglio: dalle chiacchiere alle mani. Durante un evento Swarovski infatti si è assistito, fotografato da “Diva e donna” a un momento di tensione fra la showgirl e un paparazzo, a cui ha strappato gli occhiali dal viso per poi scagliarli a terra furiosamente. Un comportamento chenon aveva mai tenuto. Che i suoi nervi non fossero saldissimi comunque, era sembrato chiaro adurante una delle scorse puntate di Balalaika, il programma post mondiale di Mediaset conpresa di mira dalla Gialappa’s Band, da Nicola Savino e dal mago Forrest. Battute sul suo aspetto fisico ...