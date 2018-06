Come è stato usato il “bonus cultura” per i 18enni

Come l'Olimpia Milano ha conquistato il suo 28° Scudetto : «Vincere è difficile, rivincere è difficilissimo». Mentre fuori dal Forum di Assago centinaia di tifosi sfidano il caldo pur di festeggiare il 28° Scudetto della squadra più vincente della storia del ...

Ermal Meta - Fedez e Coez tra gli autori più ambiti alla Maturità 2018 : il cantautorato di oggi Come argomento agli esami di Stato : Un tema sempre caldo quello degli scritti degli esami di Stato: insieme a 5 mila maturandi, Skuola.net ha stilato una lista degli autori più ambiti alla Maturità 2018, seguendo le preferenze degli studenti. Com'è noto, il Miur propone ogni anno nuove sfide per coloro che devono affrontare gli esami di Maturità, riservando anche alcune "sorprese" per gli scritti di italiano. Skuola.net dunque ha proposto ad una cerchia di studenti una rosa di ...

Aquarius - Salvini : “Francia chieda scusa e accolga 9mila migranti Come promesso. Bimbi morti in mare sono morti di Stato” : Emmauel Macron “chieda scusa” e “passi dalle parole ai fatti”. E se l’Europa “c’è parli adesso o taccia per sempre”. E poi i numeri dell’accoglienza, gli “undici migranti su 100 che hanno diritto di rimanere” e “il business dei ricorsi”. Matteo Salvini interviene al Senato per informare sul caso della nave Aquarius e, oltre a ripercorrere le giornate di domenica e ...

Stadio Roma - la ‘difesa’ di Salvini : “Conosco arrestato Come persona per bene - spero che sia innocente” : “Chi stava lavorando allo Stadio della Roma lo conosco personalmente come una persona perbene, ora è nelle patrie galere. spero possa dimostrare la sua innocenza”. Così Matteo Salvini, intervenendo nel corso dell’assemblea di Confesercenti, in merito all’inchiesta sullo Stadio della Roma, che ha portato a nove arresti, compresi l’imprenditore Luca Parnasi (in carcere) e il presidente di Acea e consulente del M5s Luca ...

Come il guerrafondaio Trump ha eliminato uno stato canaglia senza sparare un colpo o perdere un uomo. : Il mondo è stato sull'orlo di una guerra nucleare, per mesi. Quindi la politica del confronto duro ha pagato. Fra ieri ed oggi il meeting diretto fra un presidente degli Stati Uniti ed un leader Nord ...

Lo Stato Sociale a Bologna il 12 giugno in Piazza Maggiore : info viabilità - strade chiuse - Come accedere al concerto : Lo Stato Sociale a Bologna, in concerto stasera - martedì 12 giugno. L'evento - ad ingresso gratuito - si terrà in Piazza Maggiore dalle ore 21:00 alle 23:30. L'ingresso in Piazza Maggiore è libero ma fino a un massimo di 12.500 persone, la capienza massima concessa per motivi di sicurezza. Gli interessati a partecipare all'evento potranno accedere alla Piazza dalle 18.30 tramite quattro varchi: Piazza Nettuno, Piazza Re Enzo, Piazza ...

Vestito Come un prete - in realtà spacciava eroina : arrestato a Fiumicino : Era Vestito da prete con tanto di collarino ecclesiastico al collo. Ma in realtà nella custodia del computer che il «finto» uomo di chiesa portava nelle mani non c’erano immagini sacre, ma tre chili di eroina purissima pronta ad essere immessa sul mercato italiano. È accaduto questa mattina all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dove l’uomo,...

A causa di un errore - Facebook ha impostato Come pubblici i nuovi post di 14 milioni di utenti : Facebook ha iniziato a inviare avvisi di sicurezza a 14 milioni di suoi iscritti, informandoli che a causa di un errore i loro post potrebbero essere stati condivisi pubblicamente, invece che privatamente. L’errore è stato rivelato giovedì, ma era online The post A causa di un errore, Facebook ha impostato come pubblici i nuovi post di 14 milioni di utenti appeared first on Il post.

Spara e uccide un uomo in uno studio medico a Roma - il vigilante arrestato : 'Non so Come sia successo' : E' stato portato nel carcere di Regina Coeli Fabian Manzo, il vigilante che ieri in uno studio medico su via Palmiro Togliatti ha fatto partire accidentalmente un colpo dalla sua pistola, uccidendo un ...

Spara e uccide un uomo in uno studio medico a Roma - il vigilantes arrestato : 'Non so Come sia successo' : E' stato portato nel carcere di Regina Coeli Fabian Manzo, il vigilantes che ieri in uno studio medico su via Palmiro Togliatti ha fatto partire accidentalmente un colpo dalla sua pistola, uccidendo ...

Ferrari : testato prototipo che accelera Come un dragster [VIDEO] : Un prototipo camuffato con le sembianze della 488 Pista è stato immortalato in un filmato mentre brucia lo scatto da o a 100 in soli 2,26 secondi Lo scorso febbraio, la Casa di Maranello aveva svelato il suo ultimo ed incredibile bolide, ovvero la Ferrari 488 Pista in grado di sviluppare 720 CV e capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi. Nonostante queste prestazioni siano tra le più elevate per una super car di serie, nelle ...

Come la cannabis light ha conquistato l'Italia : A un anno dalla legge che ne ha legalizzato il consumo, attrae nuovi e vecchi fumatori. E venderla è diventata una nuova e redditizia attività

LUCIO ALLOCCA - INFARTO PER OTELLO DI UN POSTO AL SOLE/ Come sta? È stato operato d'urgenza al Cardarelli : LUCIO ALLOCCA, INFARTO per OTELLO di Un POSTO al SOLE: Come sta? Attore ricoverato presso il Cardarelli. La scorsa notte il 74enne ha subito un intervento chirurgico al cuore(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Pedro Sánchez ha prestato giuramento Come nuovo primo ministro spagnolo : Pedro Sánchez – leader del PSOE, il partito socialista spagnolo – ha prestato giuramento davanti al re Felipe VI ed ora è quindi ufficialmente il nuovo primo ministro spagnolo. Nella pratica, Sanchez era diventato primo ministro venerdì 1 giugno, dopo l’approvazione The post Pedro Sánchez ha prestato giuramento come nuovo primo ministro spagnolo appeared first on Il Post.