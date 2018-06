Abete | “trappolone? A pensar male ci si azzecca…”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) “Se vedo un trappolone per la mia presunta incandidabilità? Sono convinto che quando c’è una volontà della base alla fine prevale sempre. I soggetti istituzionali devono far rispettare la volontà della base nel più breve tempo possibile. Questa era anche la base del commissariamento all’origine”. L’ex presidente della Figc, Giancarlo, ha risposto così al termine dell’incontro tra le componenti che hanno indicato il suo nome come candidato alle eventuali elezioni della Federcalcio. Il rischio di sua incandidabilità sarebbe dovuto alla norma contenuta nei principi informatori che dovranno essere approvati il 10 luglio dal Consiglio nazionale del Coni. “Da una parte non c’è tutto questo entusiasmo a convocare l’assemblea, dall’altra c’è la ricerca e qualche abboccamento a trovare candidati alternativi, il che ...