Stadio Roma | Renzi attacca Bonafede | in realtà è in malafede

Stadio Roma - Renzi : "Bonafede? Direi Malafede. Peccato non venga a riferire alla Camera - una volta predicava trasparenza" : "Peccato che Bonafede, anzi Malafede, abbia detto che non verrà in Parlamento a rispondere sullo Stadio della Roma e su Lanzalone. Lui era uno di quelli che aveva iniziato la carriera con la web cam al comune di Firenze a chiedere trasparenza, varrebbe anche per lui". Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta video su Facebook.

ANSA, - Roma, 19 GIU - "Ieri il ministro della Giustizia Bonafede ha detto che in Parlamento c'è qualcuno che sta starnazzando: queste parole sono inaccettabili e chiediamo un immediato chiarimento

Stadio Roma - tutti gli atti al setaccio : 'Ora registriamo le riunioni' I grillini si dividono : IL CASO Lo Stadio a Tor di Valle 'è uno schifo, ma si fa', diceva al telefono il dirigente di Palazzo Chigi responsabile del progetto. E per un'involontaria - e comica - coincidenza temporale, proprio ...

Stadio della Roma - ‘Immobiliarista? No - grazie’. Un mantra utile per ogni giovane politico : di Luigi De Gregorio Il politico di lunga data, onesto, allergico alla corruzione, determinato a rimanere integerrimo, per non cadere in uno scandalo di corruttela evita sempre e comunque qualsiasi contatto pericoloso. Se viene a conoscenza, anche all’ultimo momento, che nell’ambito di una riunione programmata la persona da incontrare è un immobiliarista, la semplice domanda “Perché mi vuole incontrare?” e la facile risposta “Certamente ...

"Ero al ristorante ed era presente anche Lanzalone, ma si trovava a un altro tavolo e quando l'ho visto l'ho salutato". Così Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau e della Casaleggio

"Lanzalone? Lo ha scelto la sindaca Raggi. Gliel'ho presentato io insieme a Fraccaro. Siccome conoscevo un bravo avvocato l'ho presentato e lei, come sindaca, ha ritenuto di avvalersene". Sono le parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di Otto e mezzo (La7). E aggiunge: "Io non niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due fattori: il primo è che quest'inchiesta non

Stadio Roma, il tecnico intercettato: "Verrà uno schifo ma si farà" | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile

La sindaca in Procura per un'ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell'ex presidente Acea

Stadio della Roma - parla Di Maio : 'il primo scontento sono io' : 'Abbiamo le risorse per superare questa situazione'. Il vicepremier definisce assurdi i retroscena delle cene tra Lanzalone e Parnasi in cui sarebbe nato il governo Lega-M5s -