Rapper americano ventenne XXXTentacion ucciso in Florida

Rapper americano ucciso in Florida a colpi di pistola : XXXTentacion, uno degli artisti più popolari della scena rap statunitense, è stato ucciso in Florida a colpi di pistola . Il Rapper , al secolo Jahseh Dwayne Onfroy, 20 anni, è stato raggiunto da alcuni proiettili mentre usciva da un concessionario di motociclette a nord di Fort Laudardale, forse vittima di una tentata rapina.A sparare, secondo una prima ricostruzione dello sceriffo, due uomini armati che poi sono fuggiti a ...

KENDRICK LAMAR/ Il Premio Pulitzer al Rapper americano : la vittoria della cultura afroamericana : Per la prima volta un afroamericano che fa musica rap vince il prestigioso Premio Pulitzer per la musica. E' KENDRICK LAMAR, esempio vincente della cultura afroamericana. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:28:00 GMT)