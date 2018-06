Francesca Cipriani e l'appello a Maria De Filippi : 'Solo tu mi puoi aiutare - voglio diventare una tronista' : MILANO - 'Non sono molto fortunata in amore e finora non sono riuscita a trovare la persona giusta. Proprio per questo vorrei fare un appello a Maria De Filippi: Maria, mi auguro che almeno tu possa ...

Francesca CIPRIANI/ Quel tuffo a L'Isola dei Famosi ricorda Apocalypse Now (Matrix Chiambretti) : FRANCESCA CIPRIANI questa sera sarà ospite di Matrix Chiambretti dopo il piccolo intervento al quale si è sottoposta nelle ultime settimane. L'ex isolana, infatti, si è operata per...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 00:34:00 GMT)

Francesca Cipriani/ Nuova operazione al seno : "Ho dovuto rimuovere due grosse cisti" (Matrix Chiambretti) : Francesca Cipriani questa sera sarà ospite di Matrix Chiambretti dopo il piccolo intervento al quale si è sottoposta nelle ultime settimane. L'ex isolana, infatti, si è operata per...(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:35:00 GMT)

Francesca Cipriani / La confessione a Pomeriggio Cinque : "Mi sono rifatta il seno per rimuovere alcune cisti" : FRANCESCA CIPRIANI si è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico al seno per rimuovere alcune cisti: il suo racconto da Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:28:00 GMT)

Francesca Cipriani a Pomeriggio 5 : sono finita in ospedale : L’ex pupa e concorrente dell’isola dei famosi 2018, Francesca Cipriani, ha raccontato a Pomeriggio 5 di essere finita in ospedale a seguito di un intervento estetico (l’ennesimo) al seno. Francesca Cipriani, sono finita in ospedale Ospite del salotto pomeridiano di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, la Cipriani ha spiegato quello che è successo. Lo scorso anno ho fatto alcune punture di acido ialuronico al seno e sono ...

“L’ho dovuto fare”. Boom Francesca Cipriani : da Barbara D’Urso arriva con il nuovo seno. L’ex naufraga mostra la mercanzia in diretta tv : Problemi di salute per Francesca Cipriani. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha raccontato di essere finita in ospedale a seguito di un intervento estetico (l’ennesimo) al seno. Ospite di Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio Cinque, la Cipriani ha spiegato quello che è successo. “Lo scorso anno ho fatto alcune punture di acido ialuronico al seno (oltre alle protesi, ndr) e sono diventate vere e proprie ...

Francesca Cipriani si è rifatta il seno di nuovo : “Avevo delle cisti” : Francesca Cipriani si è rifatta il seno: “Avevo delle grosse cisti causate da punturine di acido ialuronico” Francesca Cipriani si è rifatta il seno per l’ennesima volta. A confessarlo la diretta interessata a Pomeriggio 5, dove ha spiegato che è stata costretta a farlo per un motivo serio. Dopo l’Isola dei Famosi, la Cipry ha […] L'articolo Francesca Cipriani si è rifatta il seno di nuovo: “Avevo delle ...

Temptation Island Vip : Francesca Cipriani non sarà tentatrice? : Francesca Cipriani scartata come tentatrice a Temptation Island Vip? Qualche giorno fa è stato confermato l’arrivo a Settembre su Canale 5 della prima edizione di Temptation Island Vip. E alla conduzione del reality show vip ci sarà nientepopodimeno che Simona Ventura. Quest’ultima l’ha annunciato qualche giorno fa in un’intervista. Ovviamente i suoi numerosissimi fan non stanno già nella pelle nel poter rivedere la ...

Francesca Cipriani : "Simone Coccia mi mandava messaggi spinti" : Francesca Cipriani, reduce dall'esperienza come naufraga dell'ultima Isola dei Famosi, ha confessato, al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, di aver avuto pesanti avances da Simone Coccia, finalista del Grande Fratello 2018.prosegui la letturaFrancesca Cipriani: "Simone Coccia mi mandava messaggi spinti" pubblicato su Gossipblog.it 01 giugno 2018 00:20.

Francesca Cipriani contro Simone Coccia : “Mi mandava messaggi spinti” : Simone Coccia Colaiuta ci ha provato anche con Francesca Cipriani? Spuntano dei messaggi sospetti Nuovi problemi per Simone Coccia Colaiuta. Dopo Lucia Bramieri e Elena Morali, anche Francesca Cipriani ha accusato il fidanzato di Stefania Pezzopane per via di alcuni messaggini troppo piccanti. Qualche settimana fa l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva rivelato a Pomeriggio […] L'articolo Francesca Cipriani contro Simone ...

Il Grande Fratello 2018 confermato al martedì con una new entry : Paola Caruso e Francesca Cipriani le più richieste : Chi segue i programmi di Barbara D'Urso sa bene che Paola Caruso e Francesca Cipriani sono spesso ospiti dei suoi salotti, che arrivino addirittura nella casa del Grande Fratello 2018 domani sera? La stessa conduttrice ha confermato la messa in onda al martedì del programma (nonostante il finale di stagione de Il Capitano Maria) ma si prepara a condurre un'altra scoppiettante puntata con tanto di new entry dietro la porta rossa. Secondo ...

Francesca Cipriani - incidente hot. Balla con Raffaello Tonon - ma fa male i conti con il vestito. E si vede tutto… : E Francesca Cipriani non si smentisce. Dopo aver partecipato all’ultima Isola dei Famosi, dove è arrivata sino alla finale, la ex Pupa è spesso ospite di Barbara D’Urso nei suoi salotti pomeridiani di Canale 5. E a proposito di trasmissioni di Carmelita, la Cipriani di recente ha lanciato una bella bomba sul Grande Fratello, tornato quest’anno sotto la guida della regina di Mediaset. Il reality, adesso, è ...

RAFFAELLO TONON/ E Luca Onestini : il ritorno degli "oneston" e l'attacco a Francesca Cipriani (Verissimo) : RAFFAELLO TONON torna a Verissimo insieme all'amico Luca Onestini, compagno di avventura al Grande Fratello Vip 2. Il successo e i nuovi progetti degli Oneston.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:57:00 GMT)

Raffaello Tonon attacca Francesca Cipriani a Pomeriggio 5 : 'Sei ridicola' : Raffaello Tonon e Francesca Cipriani, ospiti di Pomeriggio 5, sono stati protagonisti di una piccola scaramuccia con balletto finale per fare pace. 'Sei ridicola, io non mi comporto così', le parole ...