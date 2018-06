Filippo Contri e Lucia Orlando vivono insieme? Angelo Sanzio conferma! Grande Fratello

GF 15 - il bacio tra Filippo Contri e Patrizia Bonetti? Fatto apposta per farsi fotografare : Grande Fratello 15, parla Angelo Sanzio: Il bacio tra Filippo Contri e Patrizia Bonetti? Fatto apposta per far parlare di loro Ospite oggi a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Angelo Sanzio si è lasciato scappare uno scoop non indifferente. Commentando infatti le coppie formatesi nella […] L'articolo GF 15, il bacio tra Filippo Contri e Patrizia Bonetti? Fatto apposta per farsi ...

Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando? Sui social nessuna crisi - ma presentazioni in famiglia : La storia d'amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando continua, nonostante i dubbi di molti. Usciti dal Grande Fratello sono più affiatati che mai. La commessa romana dorme a casa del fidanzato da una ...

Lucia Orlando felice dopo il GF : nessuna crisi con Filippo Contri : Filippo Contri e Lucia Orlando: il bilancio dopo il Grande Fratello A circa una settimana dalla fine del Grande Fratello 15, Lucia Orlando si è lasciata andare a uno sfogo su Instagram. L’ex gieffina, chiusa la porta rossa della casa di Cinecittà ha trovato finalmente la serenità, dipanando quei dubbi che l’avevano messa più volte in crisi durante il reality di Canale5. “Una settimana dopo: ancora tante cose fanno strano, il ...

Filippo Contri e Lucia Orlando sempre più uniti e innamorati contro il gossip: dopo le foto con Patrizia Bonetti, la coppia si concede una Romantica serata a casa di lui

GF 15 - Lidia Vella commenta le coppie : Filippo Contri e Lucia Orlando? “Non dureranno” : Grande Fratello 15, l’opinione di Lidia Vella sulle coppie nate in casa: ecco cosa pensa di Filippo e Lucia Il Grande Fratello è finito ma dei suoi protagonisti oggi si continua a parlare. Tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione, sicuramente, ci sono Filippo Contri e Lucia Orlando. La storia altalenante che li ha […] L'articolo GF 15, Lidia Vella commenta le coppie: Filippo Contri e Lucia Orlando? “Non ...

Filippo Contri e Lucia Orlando sempre più uniti e innamorati contro il gossip: dopo le Foto con Patrizia Bonetti, la coppia si concede una romantica serata a casa di lui

Lucia Orlando e Filippo Contri a letto dopo il Grande Fratello - boom su Instagram : A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello, gli occhi dei fan sono puntati sulle coppie che si sono formate all'interno della Casa. E se l'amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembra procedere ...

Grande Fratello - Filippo Contri e Lucia Orlando a letto insieme : il video hot su Instagram : di Emiliana Costa A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello , gli occhi dei fan sono puntati sulle coppie che si sono formate all'interno della Casa. E se l'amore tra Matteo Gentili e Alessia ...

Pomeriggio 5 - Filippo Contri ha tradito Lucia : le foto con Patrizia Bonetti : Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è parlato della possibilità che Filippo avesse tradito Lucia. Siccome si vociferava, su internet, dopo la puntata di Mattino 5, dell’esistenza di foto compromettenti dell’ex gieffino, Barbara d’Urso ha voluto vederci chiaro e ha invitato tutti i diretti interessati a partecipare alla sua trasmissione. Cosa è accaduto? Rivelazione dopo rivelazione si è scoperto il coinvolgimento di ...

Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando con Patrizia Bonetti? (video) : L'anticipazione era stata data ieri mattina da Riccardo Signoretti, durante Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci: si parlava di alcune foto riguardanti Filippo Contri che avrebbero fatto storcere il naso alla sua attuale fidanzata Lucia Orlando, conosciuta e conquistata nella casa del Grande Fratello.Oggi a Pomeriggio Cinque si è passati dalle parole ai fatti. Signoretti così ha rivelato che, durante l'ultima settimana di ...

Filippo Contri e Lucia Orlando, la coppia è in crisi dopo la notizia del tradimento lanciata da Riccardo Signoretti? La foto della verità su Instagram

Filippo Contri e Lucia Orlando, la coppia è in crisi dopo la notizia del tradimento lanciata da Riccardo Signoretti? La foto della verità su Instagram

Lucia Orlando e Filippo Contri in crisi dopo il Grande Fratello? VIDEO : Grande Fratello, Filippo e Lucia non sono in crisi: la verità in un VIDEO Il gossip lanciato ieri a Mattino 5 ha fatto traballare per un attimo le certezze di Lucia Orlando del Grande Fratello. La commessa romana, che ha iniziato una storia d’amore con Filippo Contri ha dovuto fare i conti con una segnalazione fatta da Signoretti. Il direttore di Nuovo tv ha raccontato a Lucia che nel nuovo numero del suo settimanale usciranno delle foto ...