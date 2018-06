Euro | migranti | povertà | cosa ha detto Conte alla cancelliera Merkel

Conte a Berlino : «Soluzioni Europee per i migranti o finisce Schengen» Merkel : collaboreremo con l'Italia : Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per un vertice con la cancelliera Angela Merkel . Al centro dei colloqui soprattutto la questione dei migranti . 'l'Italia è uno dei paesi che accoglie e ha ...

Vertice Germania-Italia - Conte a Berlino Tra i temi migranti - Eurozona e lavoro : “Fondi Ue per il reddito di cittadinanza” : Cercare un fronte comune nella gestione dei flussi migratori, ma anche nella lotta alla povertà. Saranno due i temi sui quali Giuseppe Conte giocherà a Berlino la partita dell’Italia nell’incontro con Angela Merkel. “È chiaro che l’immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti ...

L'Europa alla deriva le contraddizioni della politica Europea sui migranti : La complessità di quello che stiamo vivendo non lascia spazio a facili interpretazioni e, come ho detto più volte in precedenti articoli, a facili soluzioni: il mondo nel quale viviamo è complesso, ...

Migranti - “hotspot Ue in Africa” : Moavero lancia la proposta italiana. Che ha molti sponsor in Europa : Hotspot gestiti dall’Europa nei Paesi di origine e di transito, quindi in Africa, con l’obiettivo di limitare il traffico di esseri umani. E’ questa la proposta forte che il governo italiano presenterà al vertice Ue di fine giugno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e lo ha ribadito anche Matteo Salvini. L’idea è accolto tiepidamente a Bruxelles ma piace a molte cancellerie del Vecchio Continente: ...

Migranti - l'appello all'Europa : "Anteporre la vita delle persone alla politica" : “Arrivare a Valencia è stato inutile e disumano. Finché ci sarà un bisogno umanitario nel Mediterraneo, noi continueremo ad...

Migranti - Msf : “Governi Europei assenti - l’Aquarius andrà avanti” : Migranti, Msf: “Governi europei assenti, l’Aquarius andrà avanti” Migranti, Msf: “Governi europei assenti, l’Aquarius andrà avanti” Continua a leggere L'articolo Migranti, Msf: “Governi europei assenti, l’Aquarius andrà avanti” proviene da NewsGo.

Migranti - l’Eurodeputata Schlein (Possibile) contro Salvini : “Metodi vigliacchi. Lui assente quando si discutevano le riforme” : “La battaglia sulla migrazione si fa sui tavoli dove si sta provando a cambiare il sistema di Dublino, non certo in modo vigliacco sulla pelle dei Migranti come ha fatto la Lega”. Al “Forum Internazionale sulla riforma del sistema asilo in Europa” di Bardonecchia, l’eurodeputata di Possibile Elly Schlein punta il dito contro il partito di Matteo Salvini accusandolo di essere stato assente quando si decidevano le riforme in tema di migrazione. ...

Migranti a Ceuta - l altra frontiera tra Europa e Africa. 'Basta lame sulle barriere' : Ceuta , SPAGNA, - Nella nebbia, si raccolgono i cadaveri nel mare. Nella notte, si cercano quelli che provano a 'dar el salto', scavalcando le barriere anti invasione dei marocchini e degli spagnoli, ...

Migranti : a Ceuta - l'altra frontiera tra Europa e Africa. "Basta lame sulle barriere" : L'enclave spagnola in Marocco presa d'assalto da migliaia di persone in arrivo dai Paesi africani. Ma ora il governo socialista eliminerà le "concertinas", spesso letali