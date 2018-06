Anzaldi | nessuna autosospensione o dimissione di Paolo Ferrara

romadailynews

: @Michele_Anzaldi @pdnetwork L'assioma grande artista/ottimo politico ha sempre trovato grandiose smentite e nessuna conferma... - ilparaguru : @Michele_Anzaldi @pdnetwork L'assioma grande artista/ottimo politico ha sempre trovato grandiose smentite e nessuna conferma... - Michele_Anzaldi : Sui Rom nessuna distinzione tra buoni o cattivi, rispettosi legge o criminali. Unico tratto: diversi! Ci risiamo. S… - Michele_Anzaldi : Nella homepage del @Corriere non c'è più nessuna traccia dell'inchiesta sullo Stadio della Roma che sta terremotand… -

(Di martedì 19 giugno 2018): solita balla di Luigi Di Maio Roma – Di seguito le parole di Michele, deputato del Pd. “Non c’è stata alcuna, né dimissioni del capogruppo M5s in Campidoglio, indagato nell’inchiesta per corruzione sullo Stadio della Roma con il sospetto di aver chiesto per sé e il suo collegio elettorale di Ostia progetti, utilità e assunzioni per la sua corrente. Come al solito si tratta di una balla di Luigi Di Maio e del suo partito di bugiardi. Basta andare sul sito ufficiale del Comune di Roma per verificare cheè ancora a tutti gli effetti sia capogruppo M5s sia componente del gruppo consiliare. Peraltro se davvero vogliono far dimettere, deve dimettersi da consigliere comunale e rinunciare allo stipendio. Altro che le autosospensioni, per giunta farlocche”. “Siamo al solito teatrino che abbiamo ...