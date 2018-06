Usa | Melania critica la linea dura di Trump sui migranti messicani | “Odioso vedere i

Usa - immigrazione : Melania critica Trump - «governare anche col cuore» : Melania scende in campo per la prima volta su una questione politica criticando indirettamente il marito per la linea dura contro gli immigrati al confine col Messico. La first lady «odia...

Si tratta di una rara presa di posizione su una questione politica da parte della first lady, che ha indicato l'aiuto ai bambini come la priorità della sua piattaforma sociale 'Be best'.

La first lady degli Stati Uniti Melania Trump è ricomparsa davanti ai media per la prima volta in 26 giorni. Insieme con il presidente, Melania ha visitato il quartier generale della Fema , Federal ...

Usa - paura per Melania Trump : è scomparsa da tre settimane : Che fine ha fatto Melania Trump? La first lady degli Stati Uniti non si vede in pubblico da quasi tre settimane e dall'Atlantico al Pacifico si rincorrono le voci e i complottismi sulla sua sorte. ...

"La first lady non vede l'ora di una sua piena ripresa per continuare il suo lavoro a sostegno dei bambini ovunque nel mondo", ha concluso il comunicato della Casa Bianca.

Usa - per il "Washington Post" Donald e Melania Trump vivono da separati : Nell'inverno del 2014, aveva fatto scalpore la notizia di Barack e Michelle Obama che alloggiavano in due camere di albergo separate durante un soggiorno alle isole Hawaii. Quattro anni dopo, un'altra ...