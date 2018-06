San Leo | l' assessore Petitti in visita alla città e all' azienda Carli

Tcr Italy - trasferta di MiSano amara per Savoia al volante di una Seat Leon : Per la cronaca in gara uno ha chiuso in quinta posizione, mentre nella classifica del trofeo nazionale Dsg è scivolato al quinto posto al termine del terzo round del campionato con 39 punti, ma in un ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard via dai San Antonio Spurs! Fumata nera dall’incontro con Popovich : le ultimissime : Kawhi Leonard sempre più distante dai San Antonio Spurs: Fumata nera nell’incontro con coach Popovich che avrebbe dovuto portare al rinnovo Giorni di grande apprensione a San Antonio. Prima del Draft NBA che si terrà in data 21 giugno, Kawhi Leonard si sarebbe dovuto incontrare con coach Popovich per risolvere la questione relativa al suo futuro. La stella degli Spurs, fuori praticamente per tutta la passata stagione (solo 9 gare giocate) a ...

Onda su Onda - Rocco Papaleo e AlesSandro Gassman salpano verso il Sud America : Gegé (Rocco Papaleo) è un cantante squattrinato che riesce a vivere di musica poco e male. Il successo non l’ha minimamente sfiorato, le sue esibizioni sono assai rivedibili, le canzoni da lui cantate non hanno mai trovato un pubblico disposto ad ascoltarle. Nonostante ciò riceve un’inaspettata chiamata dall’Uruguay. Lì, nella capitale Montevideo, è richiesto per un concerto organizzato e promosso da una miliardaria con un grande senso della ...

Mercato NBA – San Antonio Spurs - per Kawhi Leonard è la settimana della verità : svelato il suo futuro : Kawhi Leonard dovrà incontrare coach Popovich prima del Draft NBA: i San Antnio Spurs gli proporranno un rinnovo al massimo salariale o verrà scambiato Sul calendario dei San Antonio Spurs è segnata una data dentro un cerchio rosso: il 21 giugno. Non solo in quella degli Spurs direte voi, essendo la data del Draft NBA. Certo, ma per i texani quel giorno sa di ultimatum: Kawhi Leonard entro il 21 giugno dovrà decidere se il suo futuro sarà in ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 - San Cataldo. Romagna padrona in Puglia : la prima volta di Benazzi/Leonardi - la conferma di Rossi/Caminati : Romagna padrona sulla sabbia di San Cataldo. Benazzi/Leonardi nel torneo femminile e Rossi/Caminati in quello maschile conquistano il primo successo stagionale nel Campionato Italiano e la curiosità è che tre dei quattro atleti saliti sul primo gradino del podio a San Cataldo arrivano da Cesena, mentre la quarta (Giada Benazzi) è di Castelguelfo che è al confine tra Romagna ed Emilia ma che viene considerata romagnola dagli abitanti stessi della ...

AlesSandro Leogrande - quando penso a Taranto penso a lui. E a quanto manca : Oggi è un Wind Day, qui. Si chiama proprio così, in inglese, come se fosse un giorno speciale. Un giorno fuori dall’ordinario. E in effetti, le scuole sono chiuse, e dalle 12 alle 18, è consigliato stare in casa, e non aprire le finestre. Perché tira vento. E Taranto è rossa delle polveri dell’Ilva. Dai Tamburi, dalla zona industriale mi avvio verso la città vecchia, verso i suoi resti. Deserta, i muri erosi dal tempo e dal sale. E ...

“Preferisco così”. Morte AlesSandra Appiano - parla Eleonora Daniele. Quel brutto presagio spiegato in diretta… : La Morte di Alessandra Appiano ha scioccato tutti. La scrittrice e autrice tv, 58 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Milano e, stando alla ricostruzione degli inquirenti, si è trattato di un suicidio. Probabilmente per depressione. Tantissimi i messaggi sui social di amici e colleghi che, appena ha iniziato a circolare la notizia, stentavano a crederci. E invece la Appiano, premio Bancarella nel 2003 con il suo primo ...

