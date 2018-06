Non è L’Arena – Fabrizio Corona contro tutti | Selvaggia Lucarelli | Don Mazzi e Mughini

«Non è l’Arena» : Fabrizio Corona divide il pubblico : La giugulare pulsa, la voce si fa grossa e le mani non riescono a stare ferme. Neanche il tempo di sedersi al centro dello studio che Fabrizio Corona ne ha una per tutti. Per Don Mazzi, che «si fa pubblicità con il mio nome»; per Selvaggia Lucarelli, che «è gelosa perché non ci sono stato»; per Giampiero Mughini, che è «un buffone e un pagliaccio». «Non vorrei fare una puntata in cui la buttiamo in rissa per dividerci le opinioni», chiarisce ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone vs Brasile-Svizzera vs Non è l’arena | Dati Auditel 17 giugno 2018 : Auditel 17 giugno 2018, bastardi di Pizzofalcone, Brasile vs Svizzera e Non è l’arena. Chi vince la gara Ascolti tv? Come è andata la sfida, secondo gli Ascolti tv di ieri, 17 giugno 2018, fra la replica de I bastardi di Pizzofalcone e la partita dei Mondiali di Calcio che ha visto contrapporsi Brasile e Svizzera? Come è andata, poi, la seconda puntata di Balalaika? Ad inserirsi fra i due contendenti è sicuramente stato anche Massimo ...

Corona dopo Non è l’Arena : contento o deluso? Il suo messaggio parla chiaro : Fabrizio Corona dopo Non è l’Arena: contento o deluso della sua ospitata al programma di Giletti? Le sue parole non lasciano dubbi Riuscire a gestire una personalità come quella di Fabrizio Corona all’interno di un programma televisivo (in diretta) può non essere facile ma ieri sera, a Non è l’Arena, Giletti ha dimostrato che è […] L'articolo Corona dopo Non è l’Arena: contento o deluso? Il suo messaggio parla ...

Fabrizio Corona a Non è l’Arena : lite con Mughini e critiche a Selvaggia : Cosa ha detto Fabrizio Corona da Massimo Giletti a Non è l’Arena Fabrizio Corona è tornato in tv. L’ex re dei paparazzi è stato ospite dell’ultima puntata di Non è l’Arena, il programma di La 7 di Massimo Giletti. E, com’era prevedibile, Corona ha lasciato il segno con le sue dichiarazioni e i suoi interventi. […] L'articolo Fabrizio Corona a Non è l’Arena: lite con Mughini e critiche a Selvaggia ...

“Non è l’Arena” : Fabrizio Corona - da mito a uomo fragile : A pochi mesi dalla sua uscita dal carcere, Fabrizio Corona torna per raccontare la sua versione, ospite di Non è l’Arena di Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi non si arrende: dopo quasi 5 anni di carcere in totale, Corona torna sul piccolo schermo per ripercorrere gli ultimi anni della sua vita che l’hanno visto sulle prime pagine dei giornali. Non risparmia nessuno Fabrizio Corona, che forse per la prima volta non recita ...

Non è l’Arena - Fabrizio Corona : ‘Nessun rapporto con Don Mazzi - io strumentalizzato’ : Massimo Giletti chiude la stagione di Non è l’Arena con un ospite d’eccezione: Fabrizio Corona. La puntata si intitola La versione di Corona, e l’ex re dei paparazzi ripercorre tutta la sua vicenda giudiziaria in 3 ore di programma. Tre ore in cui non si nega a qualsiasi domanda confermando di essere in cura per tossicodipendenza e di soffrire di disturbo bipolare. In studio con lui il suo avvocato, Cecchi Paone e Giampiero ...

Fabrizio Corona contro Mughini a Non è l’Arena : “Sei un poveraccio” : Non è l’Arena: Fabrizio Corona litiga con Giampiero Mughini Domenica 17 giugno è andata in onda la trentesima e ultima puntata della prima edizione di Non è l’Arena su La7. Per una sorta di “uno contro tutti” Massimo Giletti ha ospitato Fabrizio Corona che ha risposto alle domande poste da Alessandro Cecchi Paone, Nunzia De Girolamo, Giampiero Mughini e Francesca Barra; presente in studio l’avvocato di Corona, ...

Anticipazioni Non è L’Arena - ultima puntata : faccia a faccia con Corona : Le Anticipazioni di Non è L’Arena, per l’ultima puntata del programma di Massimo Giletti in onda su La7, annunciano un acceso faccia a faccia fra il conduttore e giornalista e Fabrizio Corona. Cosa succederà in studio? Corona, come tutti sanno, può riservare numerose sorprese. Dopo diversi anni, qualche settimana fa, l’ex re dei paparazzi ha rilasciato una intervista molto interessante a Silvia Toffanin durante Verissimo. Pare ...

Non è L’Arena - Giletti ammicca sul rinnovo di contratto : «Con Cairo devo ancora parlare» : Massimo Giletti, Non è l'Arena Le danze sono aperte. Come ad ogni conclusione di stagione tv che si rispetti, il balletto degli artisti per il rinnovo dei loro contratti è entrato nel vivo. Ieri ad abbozzare una mossetta danzereccia è stato Massimo Giletti che, durante la puntata di Non è L’Arena, ha fatto pubblicamente riferimento al proprio contratto con La7. Il conduttore, ammiccando, ha lasciato intendere che il suo rinnovo con ...

Ascolti tv 10 giugno 2018 : boom di Non è l’Arena - ok Madre Mia : Non è l’Arena, Ascolti tv 10 giugno 2018: nuovo boom per il programma di Giletti Nuovo boom di Ascolti tv per Non è l’Arena. Domenica 10 giugno 2018, in prima serata su La7, il programma condotto da Massimo Giletti è stato visto da una media di 1 milione 798 mila telespettatori, pari al 9,61% di […] L'articolo Ascolti tv 10 giugno 2018: boom di Non è l’Arena, ok Madre Mia proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 10 giugno 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 11.8% - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l’Arena 9.6% : I Bastardi di Pizzofalcone Su Rai1 la replica I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.364.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.215.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto 1.473.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata ha raccolto ...

Paolo Bonolis a Non è l’Arena : “Non sono tecnologico - e ‘stica***” : Non è l’Arena, Massimo Giletti: Paolo Bonolis ospite gratis Paolo Bonolis è stato ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7. Il mattatore per eccellenza di casa Mediaset si è reso partecipe di un’intervista face-to-face. Prima del suo ingresso in studio, Giletti ha voluto precisare che l’ospitata di Bonolis è stata a titolo gratuito, un atto di generosità e di gentilezza: “Venire gratis, in senso ...