E' stato "un grande errore consentire l'ingresso di milioni di persone in Europa. Iarrivati hanno cambiato la cultura europea. Noi nonaccada la stessa cosa in Usa". Così il presidentein un tweet. E sulle polemiche sui bimbi separati alla frontiera con il Messico dai genitori entrati in modo illegale negli Usa "I bimbi vengono usati dai peggiori criminali per entrare nel nostro Paese. Qualcuno ha dato un'occhiata alla criminalità che si sta verificando al sud del confine? Non accadrà in Usa".(Di lunedì 18 giugno 2018)