Jennifer Garner a Ben Affleck | «I nostri figli sono fortunati ad averti come papà»

vanityfair

: RT @foxlifeit: La dedica di Jennifer Garner all'ex Ben Affleck per la Festa del Papà -> - MilanoNello : RT @foxlifeit: La dedica di Jennifer Garner all'ex Ben Affleck per la Festa del Papà -> - foxlifeit : La dedica di Jennifer Garner all'ex Ben Affleck per la Festa del Papà -> - ChiaraBlood : JENNIFER GARNER COSA FAI? STAI CERCANDO DI UCCIDERCI TUTTI O SOLO BEN? -

(Di lunedì 18 giugno 2018) La dedica più bella, forse, è sempre la più inaspettata. Così tra gli omaggi del 2018 aiamericani (la festa delnegli States si celebra la terza domenica di giugno), spicca quello di. L’attrice, da sempre molto riservata, ha voluto lodare l’ex marito Ben, padre dei tre, Violet, 12, Seraphina, 9 e Samuel, 6, con un rarissimo post social. https://www.instagram.com/p/BkIlUw7A-A6/?taken-by=«Ibambiniad avere unche li guarda nel modo in cui li guardi tu, e che li amali ami tu», ha scritto l’attrice, che dal collega si è separata nel giugno 2015, in quella che doveva essere la data del loro decimo anniversario. I due, a parte una parentesi turbolenta (vedi l’affaire nanny),sempre rimasti in buoni rapporti, tanto che è facile vederli ancora passeggiare insieme, con i ...