Renato Zero premiato con l’Ischia Music Legend Award il 17 luglio | i dettagli

A Renato Zero Ischia Music Legend Award : NAPOLI, 17 GIU - Renato Zero riceverà l'Ischia Music Legend Award in occasione del XVI Global Film & Music Fest , 15-22 luglio, . L'artista festeggerà il riconoscimento anche nella piazza di ...

Renato Zero assente al tributo per Pino Daniele e Lucio Dalla - fan in allarme : cos’è successo? : Renato Zero assente al tributo per Pino Daniele manda in tilt i fan che si interrogano sui motivi per i quali l'artista romano abbia deciso di non partecipare all'evento tenuto allo Stadio San Paolo di Napoli. Dato come partecipante certo al momento dell'annuncio del concerto, Renato Zero non è stato tra gli artisti che hanno reso pubblicamente omaggio a Pino Daniele ma nemmeno a Lucio Dalla, durante il concerto tenuto da Ron e gli altri ...

ANTONELLO VENDITTI/ Lettera a Pino Daniele : "Se solo quella notte maledetta io e Renato Zero..." (Pino è) : ANTONELLO VENDITTI: il cantante romano scrive una Lettera a Pino Daniele e torna alla notte che se l'è portato via. Un rimpianto determinato da un'amicizia fraterna (Pino è)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Vincenzo Incenzo : «Le mie parole per i più grandi - da Lucio Dalla a Renato Zero - pensando a Romeo e Giulietta» : Ci sono due momenti chiave nella vita di VIncenzo Incenzo . Il primo durante le selezioni di Sanremo , con Pippo Baudo direttore artistico che bocciava ripetutamente le canzoni presentate Dalla casa ...

Renato Zero ricorda il SeiZero per il Piano Day a Villa Borghese : “C’ero e ci sarò sempre” : In vista del Piano Day, Renato Zero ricorda il SeiZero che ha portato con grande successo a Piazza di Siena, nel 2010. Per il suo 60° compleanno, l'artista capitolino aveva infatti scelto di festeggiare con una lunga serie di concerti ospitati dal polmone verde della città. L'evento tutto dedicato alla musica si svolgerà il 3 giugno, con una giornata dedicata al fascino del Pianoforte con 5 strumenti sparsi per Villa Borghese che risuoneranno ...

Renato Zero irrompe in classifica Fimi del 25 maggio con Zerovskij - J-Ax e Fedez leader tra i singoli con Italiana : Renato Zero fa irruzione sul podio della classifica Fimi del 25 maggio ancora dominata da Carl Brave e Capo Plaza: debutta infatti sul podio col suo Zerovskij... solo per amore - Live, che si piazza in terza posizione a una settimana dall'uscita. Si tratta della più alta nuova entrata della settimana, quella del doppio CD contenente oltre 2 ore di spettacolo registrate durante i live all'Arena di Verona dello scorso anno: l'album di Renato ...

Il progetto Zerovskij di Renato Zero continua col sogno di Broadway : dopo lo scrub - si punta all’orsacchiotto : Zerovskij di Renato Zero continua. Sembra essere questa l'intenzione dell'artista romano, reduce dal successo di pubblico ottenuto dopo l'esperimento al cinema, nel quale ha portato un film-concerto che racchiude tutte le emozioni del live che ha tenuto all'Arena di Verona il 1° settembre scorso. Sentito da Il Messaggero in occasione del rilascio del disco live che contiene tutti i brani portati sul palco dell'anfiteatro scaligero, il re di ...

Audio e tracklist di Zerovskij Live di Renato Zero - nuovo album dal 18 maggio : Zerovskij Live di Renato Zero è finalmente arrivato. Dopo il successo dello spettacolo dedicato ai suoi primii 50 anni di carriera, con un tour che ha tenuto la scorsa estate, l'artista romano è approdato sul grande schermo con il film-concerto girato da Gaetano Morbioli con il quale ha raggiunto oltre 300 sale in tutta Italia. Sulla scia del successo dell'esperimento nei cinema, Renato Zero torna sul mercato discografico con il prodotto ...

Video ufficiale di Potrebbe essere Dio di Renato Zero - instant gratification da Zerovskij Live : Il Video ufficiale di Potrebbe essere Dio di Renato Zero anticipa l'uscita del disco Live con il quale andrà ad ampliare il progetto di Zerovskij, concepito per i suoi 50 anni di carriera. Il brano non rappresenta un inedito, come molti di quelli che si troveranno nel disco Live, ma porta molto bene i suoi quasi 40 anni. Nella sua interpretazione all'Arena di Verona, quella inserita in Zerovskij Live, Renato Zero ha saputo dare quel qualcosa ...

Antonino Cannavacciuolo sfida Emma - Arisa e Giulia Michelini tra Renato Zero e Ricky Martin (video) : Antonino Cannavacciuolo sfida Emma, Arisa e Giulia Michelini con un playback molto speciale il cui giudice è stato Ermal Meta. Il famoso chef si è messo in gioco con un intermezzo con il quale Maria De Filippi ha inteso smorzare la tensione dopo le 4 eliminazioni che hanno testimoniato una scrematura importante tra i concorrenti, con Valentina, Zic, Matteo e Luca che hanno dovuto lasciare il programma. A partire è proprio lo chef ...

ANTONINO CANNAVACCIUOLO/ Video - diventa Renato Zero ad Amici 2018 : la scena è esilarante! : ANTONINO CANNAVACCIUOLO ospite ad Amici 2018: il celebre chef e giudice di Masterchef parteciperà al quinto appuntamnto in prima serata con il talent di Maria De Filippi(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:50:00 GMT)

Renato Zero e Andrea Boccelli in un duetto da brividi : ... uno dei più importanti eventi benefici al mondo, portato in Italia cinque anni fa da Andrea Bocelli. Bill Cosby e Roman Polanski espulsi dalla Film Academy - LEGGI Quest'anno parte della raccolta ...

Anche Renato Zero a Sarnano per l’inaugurazione della nuova scuola finanziata dalla Andrea Bocelli Foundation : Renato Zero a Sarnano partecipa all'inaugurazione della nuova scuola Giacomo Leopardi finanziata dalla Andrea Bocelli Foundation. La struttura sorge sulle macerie del vecchio edificio, andato distrutto dopo il sisma del 2016. La campanella della scuola ha suonato alle ore 15 del 2 maggio, alla presenza di diversi volti del mondo dello spettacolo. Con il suono della campanella partiranno i lavori della scuola che Andrea Bocelli ha voluto ...

Renato Zero lo annuncia su Facebook : 'Il 18 maggio esce Zerovskij - Solo per amore' : Dopo il successo dell'omonimo tour che la scorsa estate ha registrato ovunque il sold out e al cinema con il film concerto, primo nella classifica Cinetel durante i suoi giorni di programmazione, ...