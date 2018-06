Calciomercato Fiorentina - Ufficiale l’arrivo di Hancko : David Hancko è stato ingaggiato della Fiorentina. La società viola ha comunicato di “aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore dal MSK Zilina”. Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre 1997. Nell’ultima stagione ha disputato 32 partite realizzando quattro reti. Il calciatore ha collezionato inoltre sette presenze nella nazionale under 21 del suo paese. Hancko sarà a Firenze nei ...

Calciomercato Chievo - Ufficiale l'arrivo di Djordjevic : VERONA - Il Chievo ha annunciato "di aver tesserato con decorrenza dal 01/07/2018 il calciatore Filip Djordjevic , attaccante con contratto in scadenza al 30/06/2018 con l'S.S. Lazio " . Per l'...

In arrivo il nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax : Ufficiale la data di Come le onde : Il nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax sta per arrivare. A darne l'annuncio è la band campana, che fa sapere che Come le onde sarà in pre-order dal 18 giugno. Arriva quindi una nuova collaborazione tra il gruppo di Stash e J-Ax, dopo che il leader della band aveva preso parte al progetto di Assenzio, brano contenuto in Comunisti col Rolex che ha cantato a due voci con Fedez. Il brano dovrebbe arrivare in radio il 22 giugno e ...

Calciomercato Atalanta - Ufficiale l'arrivo di Reca : BERGAMO - Arkadiusz Reca è ufficialmente un giocatore dell' Atalanta . A comunicarlo, il club nerazzurro con una nota apparsa sul sito ufficiale, attraverso la quale " Atalanta comunica di aver ...

MIUI 10 è Ufficiale : domani in arrivo le prime versioni Global Beta : Xiaomi fa sul serio in fatto di aggiornamenti e dopo aver gia' portato quasi tutti i dispositivi più venduti ad Android 8 e alle ultime patch di sicurezza, è pronta ad aggiornare proprio la sua interfaccia, la sua personalizzazione di Android con la nuovissima MIUI 10. La MIUI 9 è uscita solo un anno fa e portava con sé importanti novita' come un imponente rifacimento grafico e del sistema di notifiche, ma non è ancora abbastanza per portare ...

Atalanta - Ufficiale l'arrivo di Reca : ANSA, - BERGAMO, 5 GIU - Arriva dalla Polonia il nuovo esterno sinistro dell'Atalanta. Secondo il sito ufficiale del Wisla Plock, il quasi 23enne mancino , nato il 17 giugno '95, Arkadiusz Reca ha ...

Arsenal - Ufficiale l’arrivo di Stephan Lichtsteiner : lo svizzero lascia l’Italia dopo dieci anni : dopo dieci anni in serie A, Stephan Lichtsteiner vola in Premier League: è ufficiale il suo passaggio all’Arsenal Stephan Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Lo ufficializza lo stesso club londinese con una nota sul proprio sito web. dopo 10 anni in Serie A (tre alla Lazio e sette alla Juventus) il 34enne svizzero approda quindi in Premier League. (ADNKRONOS) L'articolo Arsenal, ufficiale l’arrivo di Stephan ...

Arsenal - Ufficiale l'arrivo di Lichsteiner : LONDRA - Mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata nel primo pomeriggio. Stephan Lichtsteiner è un giocatore dell'Arsenal . L'annuncio è arrivato direttamente dai Gunners che ne hanno ...

Ufficiale - il Sassuolo esonera Iachini : in arrivo De Zerbi : Iachini non è più l’allenatore del Sassuolo, il club neroverde del patron Squinzi ha optato per un cambio in panchina: arriverà De Zerbi Ora è Ufficiale: Giuseppe Iachini non è più l’allenatore del Sassuolo. Lo annuncia il club emiliano con una nota sul suo sito. “Dopo il colloquio intercorso fra la dirigenza neroverde e mister Giuseppe Iachini è stato constatato che non ci sono più i presupposti per continuare il rapporto di ...

Genoa - Ufficiale l’arrivo di Criscito : “è il primo grande colpo del mercato estivo” : Domenico Criscito è un nuovo giocatore del Genoa, ad ufficializzarlo è un tweet del club rossoblu sul proprio profilo Domenico Criscito torna al Genoa. Il club rossoblu ha ufficializzato su twitter l’acquisto del difensore, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Il 31enne Criscito aveva lasciato il Genoa dopo tre stagioni nel 2011 per trasferirsi al club russo. “Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono ...

Real Betis - Ufficiale l'arrivo di Inui : l'annuncio è in stile Dragon Ball : Proprio per celebrare la nazionalità nipponica del classe '88, che ha firmato un contratto fino al 2021, il club spagnolo ha deciso di annunciarlo in modo particolare, tuffandosi nel mondo degli ...

Calciomercato Roma - Ufficiale l'arrivo di Marcano : Dopo Coric, ecco Marcano. È atterrato mercoledì in città il secondo acquisto giallorosso per la stagione 2018-2019: difensore spagnolo classe 1987. Un innesto per la linea difensiva di Eusebio Di ...