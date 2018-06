Si sa già chi vincerà i Mondiali in Russia | i numeri parlano chiaro 

Giornata mondiale del rifugiato - l’Unhcr racconta le vite di chi scappa dalle guerre Ecco tutti gli eventi in giro per l’Italia : Solo tre mesi dopo essere stato evacuato dalla Libia Amanuel Fikadu, rifugiato eritreo, ha inaugurato la sua prima mostra d’arte ad Empoli. Non udente sin dalla nascita è fuggito dal suo Paese quando era solo un adolescente. Senza la famiglia, in Sudan, è stato costretto a lasciare la scuola in quinta elementare perché non esisteva un programma di sostegno per i non udenti. Oggi sogna di proseguire gli studi e spera di poter andare ...

Emergenze e rischi : Protezione Civile ed Enac firmano accordo per una maggiore sinergia : È stato sottoscritto questa mattina a Roma l’accordo quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Enac, Ente nazionale per l’aviazione Civile, finalizzato allo sviluppo di metodologie per la prevenzione dei rischi e alla predisposizione di linee guida per la pianificazione d’emergenza, anche in relazione al possibile utilizzo degli aeroporti in caso di eventi emergenziali. L’accordo di durata triennale, firmato dal Capo del ...

Dea Selvaggia/ La mistress più famosa di Italia su Canale 5 (Matrix Chiambretti) : La dominatrice Dea Selvaggia sarà tra le ospiti di Piero Chiambretti nell'ultimo appuntamento di Matrix Chiambretti, in onda questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:28:00 GMT)

Innovazione e nanotecnologia : i risultati ottenuti dall'Accademia cinese delle Scienze in numerose tecnologie chiave : ... nella nano-stampa ecologica e nella nano-tecnologia per la salute riflettono gli sforzi compiuti a partire dalla ricerca di base nella nano-scienza, per arrivare al sistema di materiali chiave, al ...

Chi l'ha Visto : «Amalia è morta a 21 anni - mangiata dagli animali davanti a tutti in centro a Roma» : Il due maggio scorso il corpo di Amalia Voican, 21 anni, veniva trovato in pieno centro a Roma e in condizioni di degrado. Il cattivo odore dei suoi resti in decomposizione aveva allertato i vicini,...

Rischio siringhe in spiaggia. Le zone da tenere sotto controllo e cosa fare in caso di puntura : In questi ultimi giorni sono molte le segnalazioni di punture causate da siringhe abbandonate in spiaggia anche a svantaggio di bambini. Una piaga che se anche non è aumentata negli ultimi tempi, rimane comunque un Rischio tangibile da tenere sempre sotto controllo soprattutto in questa stagione. Importante quindi controllare sempre dove si cammina e soprattutto dove stanno giocando i bambini, ma cosa fare in caso di puntura o in una ferita ...

Il gruppo dei Giovani Democratici di Trapani non può che fare un plauso a Giacomo Tranchida : ... come Tranchida difenderanno sempre e comunque i valori morali ed etici della solidarietà e dell'accoglienza che sono centrali all'interno della nostra comunità politica. Un plauso a Tranchida che è ...

Incendi - al via la campagna #StopIncendi2018 : la tecnologia a tutela boschi : Scende in campo anche la tecnologia, dalla videosorveglianza ai droni, per proteggere dagli Incendi il patrimonio boschivo italiano nel corso di quest’estate, ed evitare i roghi che hanno devastato la penisola nel 2017. A sottolineare l’importanza dell’hi-tech, insieme al ruolo dell’intelligence e agli investimenti sulle attività agricole multifunzionali, è la campagna #StopIncendi2018, presentata oggi in Senato nel corso ...

Roma - Amalia Voican trovata morta/ Video - "Mangiata dagli animali" : la rabbia dell'amica (Chi l'ha visto) : Roma, Amalia Voican trovata morta: è giallo sulla fine inquietante della 21enne. Il suo corpo mangiato dagli animali sotto gli occhi di tutti. Il caso a Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:17:00 GMT)

Frongia : come ha detto sindaca chi ha sbagliato pagherà : Frongia: ho preso autosospensione capogruppo Ferrara Roma – Di seguito le parole di Daniele Frongia, assessore capitolino allo Sport. “Non ho elementi per rilasciare alcuna dichiarazione sull’inchiesta relativa allo stadio della Roma. Non avendo letto le carte non ho materialmente elementi per poter rispondere a domande così precise. Ribadisco quanto detto dalla sindaca e cioè che chi sbaglia paga”. “Ho preso atto ...

La testa è già al Mondiale : ecco Hvala - il parrucchiere virale per il taglio 'alla Messi' : "Con l'inizio della Coppa del Mondo mi sono fatto venire in mente l'idea di realizzare questi particolari ritratti di queste due mega star" - spiega Hvala - ero sicuro che molti tifosi sarebbero ...

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2018 / Richie Porte nuova maglia gialla! (5^ tappa - oggi 13 giugno) : CLASSIFICA GIRO di SVIZZERA 2018: la maglia gialla è sempre sulle spalle di Stefan Kung anche oggi 13 giugno. Vediamo le altre graduatorie alla vigilia della 5^ tappa, da Gstaad a Leukerbad.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:19:00 GMT)

La Sagra del Pesce a Chioggia - Date 2018 : Orari e programma : apertura stand dalle 19:30, spettacoli alle ore 21:30. Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dedicata.+ Prezzo: ingresso gratuito. ...

Musica - cibo e sport : il 'festival dei sapori marchigiani' : Palazzo dei Priori A Vissani di Montecassiano parte il "Festival dei sapori marchigiani", quattro giornate dedicate a Musica, divertimento per bambini e famiglie, gastronomia, sport e spettacoli. Il primo appuntamento è domani, con la serata revival del gruppo Peter Pan , ore 21.30, anticipata alle 19,30 dall'apertura degli stand gastronomici che saranno attivi dalla stessa ora per ...