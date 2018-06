Rifiuti speciali | aumenta la produzione | ma per il riciclo siamo tra i primi in Europa

Ambiente - Roma : il 14 giugno ISPRA presenta il Rapporto Rifiuti Speciali : ISPRA presenterà il Rapporto Rifiuti Speciali a Roma il 14 giugno 2018. Il Rapporto dell’ISPRA fornisce gli ultimi dati disponibili (riferiti al 2016) sulla produzione e gestione a livello nazionale, regionale e provinciale in Italia dei Rifiuti Speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Superiori di quattro volte per quantità rispetto a quelli urbani, si definiscono “Speciali” tutti i Rifiuti non urbani prodotti da industrie e aziende. Giunto ...

Amianto e Rifiuti speciali nelle campagne : discarica abusiva scoperta con l'elicottero : BRINDISI - Materiale ferroso, elettrodomestici dismessi, carcasse di auto e pneumatici e l'immancabile eternit. Questi i rifiuti stoccati illecitamente in un'area di 2000 metri quadri scoperta dal ...

Scaricarono 31 mila mc di Rifiuti speciali nel Basento. Concluse le indagini su Tecnoparco - Syndial e Drop : Le indagini dei Carabinieri Forestali del NIPAAF , Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, di Matera sono iniziate nel marzo 2012 su delega dell'Autorità Giudiziaria di ...

Chiuse le indagini a carico degli autori dello smaltimento di 31.000 mc di Rifiuti speciali liquidi scaricati nel Basento : I Carabinieri Forestali hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera ai responsabili di Tecnoparco, Syndial, Drop e ...

Campidoglio : Villa Pamphilj - rimossi 600 Kg Rifiuti speciali : Roma – È stata effettuata ieri una bonifica di un’area di Villa Doria Pamphilj in cui erano presenti rifiuti speciali. In particolare materiali che contenevano dell’amianto. L’area, sottoposta a sequestro dal 14 dicembre scorso, è in concessione alla società Coes onlus che dopo diversi solleciti ha provveduto alla bonifica. Sono stati rimossi circa 600 kg di materiali da costruzione contenenti amianto che sono stati smaltiti in ...

Tari e Rifiuti speciali : come impugnare l'avviso di pagamento : 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.12.2014 Prot. 47505 . A fronte di un quesito posto, il Ministero procede all'approfondita disamina della disciplina dei rifiuti speciali ...

Scaricava Rifiuti vegetali in un terreno - 'invitato' a usare ditta specializzata : CARPIGNANO SALENTINO - Aveva scelto un terreno privato per smaltire rifiuti vegetali della sua attività, evitando accuratamente di passare da ditte autorizzate. E pagare. Ma alla fine è stato scoperto ...

Venezia - incendio in azienda di Rifiuti speciali : in corso lo spegnimento degli ultimi focolai : Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio di un’azienda di rifiuti speciali di circa 5000 metri quadri, divampato ieri sera in via Argine di Mezzo a San Donà, in provincia di Venezia. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sono riuscite a circoscrivere l’incendio intorno alle 03:30 di questa mattina: sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai. Sul posto l’Arpav per le misurazioni ...