Il Produttore Oscar Generale porta ad Hollywood il giovane talento Samuel Storm

(Di giovedì 14 giugno 2018)italiano di fama internazionale, ha deciso di puntare suldi. Il, di origine nigeriana ma in Italia da un anno e nove mesi, ha attraversato il deserto a piedi e rischiato la vita in mare per arrivare in Italia (un viaggio lungo nove mesi che l’ha profondamente segnato) e poi ha partecipato a X Factor classificandosi al quarto posto. “Io credo da sempre nei nuovi talenti e sono rimasto letteralmente folgorato da. A colpirmi, in particolare, è stata una canzone da lui stesso scritta, in cui racconta il suo doloroso passato. Lui ha infatti lasciato il Lagos di nascosto dalla sua famiglia per cercare fortuna in Italia, ma ha dovuto affrontare un viaggio molto difficile. Un percorso che purtroppo tanti altri immigrati hanno conosciuto” – racconta, che ora ha intenzione di realizzare il grande ...