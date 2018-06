Scaletta di Bjork a Roma il 13 giugno alle Terme di Caracalla e ultimi biglietti

optimaitalia

(Di mercoledì 13 giugno 2018)stasera, 13, in concertodi.In occasione del Just Musica Festival torneràin concerto per un'unica serata nella capitale. L'eclettica artista islandese si esibirà il 13presso lediore 21:00. Su TicketOne sono ancora disponibili in prevendita gliper lo spettacolo di questa sera. I prezzi dei, acquistabili su TicketOne, variano in base al settore scelto:Settore A: 184 euro (attualmente non disponibili)Settore B: 138 euroSettore C: 103,50 euroGolfo Mistico – Posti in piedi: 230 euroIl tour sarà l'occasione per presentare l'ultimo album dal titolo Utopia, lanciato lo scorso settembre e annunciato dal video The Gate. Utopia è un album in cui la voce diviene paragonata al canto delle sirene dell'Odissea e gli arrangiamenti musicali spiccano nella ...