Milano | video con lo smartphone durante la lezione | Tar annulla il 7 in condotta di una

Milano - FERMATO IMMIGRATO IN CENTRALE CON FUCILE AD ARIA COMPRESSA/ Video - un ferro nero spuntava dai jeans : MILANO , in CENTRALE con FUCILE ad ARIA COMPRESSA , Video , FERMATO senegalese ‘attore’: “Mi sono fatto male”. Nascondeva nella gamba dei jean un FUCILE a canne lunghe(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:32:00 GMT)

Olimpia Milano Trento/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (gara-5 finale scudetto) : diretta Olimpia Milano Trento , Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-5. La finale scudetto è in totale parità: siamo 2-2 dopo i primi quattro episodi, solo vittorie interne(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Quando l'arte incontra la scienza. Il video della mostra di Donato Piccolo a Milano : Un ricercatore inquieto, che alla scienza, all'informatica, ai big data, alla tecnologia digitale e all'intelligenza artificiale vorrebbe assegnare un ruolo diverso rispetto a certe derive in atto: ...

Liberato a Milano - il video del concerto tutto esaurito a Barona il 9 giugno : Liberato a Milano per un concerto a Barona. Il cantante senza volto si è esibito nella serata di ieri, sabato 9 giugno, nella periferia di Milano, nuovo appuntamento live in piazza dopo il successo dell'evento di Napoli. Il 9 maggio ha chiamato a raccolta oltre 20.000 persone sul lungomare Mergellino di Napoli ed esattamente un mese dopo Liberato raggiunge un'altra città italiana: Milano. Sono state circa 6.000 le persone accorse a Barona per ...