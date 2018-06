Mondiali Russia 2018 | Polonia e Giappone show | poker a Lituania e Paraguay

Mondiali - l’arbitro Pitana dirige Russia-A.Saudita : Sarà il fischietto argentino Nestor Pitana ad arbitrare la partita inaugurale del Mondiale, in programma giovedì tra Russia e Arabia Saudita allo Stadio Luzhniki di Mosca, alle ore 17. Pitan sarà assistito dai connazionali Juan Pablo Bellati e Hernan Maidana, con il brasiliano Sandro Ricci in qualità di quarto uomo. Il team della Var – la grande novità del Mondiale russo – sarà composto dagli italiani Massimiliano Irrati e Daniele ...

Chi è Elena Tambini? Da Quarto Grado a Balalaika : la modella-arbitro volto dei Mondiali di Russia 2018 [GALLERY] : Modella, arbitro, conduttrice, scrittrice e giornalista: Elena Tambini, il volto del Mondiali di Russia 2018 a Balalaika E’ tutto pronto per i Mondiali di Russia 2018. Le squadre di tutto il mondo si preparano per sfidarsi, a caccia del titolo di campione del mondo. Quest’anno, non ci sarà la Nazionale italiana a regalare emozioni a tutti i tifosi azzurri, ma l’Italia seguirà ugualmente la rassegna iridata calcistica, con ...

Russia 208; Festa dei tifosi a Mosca per i Mondiali di calcio : Inizia lo sbarco pacifico dei tifosi in vista della 21esima edizione dei Mondiali di calcio, che si terranno in Russia da giovedì 14 giugno a domenica 15 luglio. Caroselli, bandiere e cori per le strade della capitale L'articolo Russia 208; Festa dei tifosi a Mosca per i Mondiali di calcio sembra essere il primo su calcioWeb.

Mondiali 2018 Russia - Ronaldo carica il Brasile : 'È ora di vincere un altro Mondiale. Neymar è da Real' : Si tratta dei migliori giocatori al mondo, giocano in grandi club d'Europa, questo sarà un problema per Tite e sono sicuro che faremo molto bene. Penso che Gabriel sarà il titolare e continuerà a ...

Mondiali Russia 2018 – Italia fuori dalla rassegna iridata? A vincere è la salute : Italia fuori dai Mondiali? A vincere è la salute: Top Doctors® spiega perché l’esclusione della Nazionale, in un certo senso, fa bene al… cuore: niente tachicardia durante le partite dall’esito incerto, tante ore di sonno guadagnate e addio a birrette e junk food davanti alla TV Milano, 12 giugno 2018 – Mancano ormai pochissime ore al calcio di inizio dei Mondiali di Russia. E se tra i tifosi di tutto il globo l’ansia e l’eccitazione sono alle ...

Mondiali Russia 2018 - si comincia con Russia-Arabia Saudita : l’arbitro sarà l’argentino Pitana : L’arbitro della partita inaugurale del Mondiale di Russia 2018 sarà l’argentino Pitana, dirigerà l’incontro tra Russia e Arabia Saudita L’argentino Nestor Pitana è l’arbitro designato per dirigere Russia-Arabia Saudita, match inaugurale del Mondiale in programma allo stadio Luzniki di Mosca il prossimo giovedì 14 giugno alle ore 17. (ADNKRONOS) L'articolo Mondiali Russia 2018, si comincia con Russia-Arabia Saudita: ...

Mondiali 2018 Russia - Coutinho compie 26 anni : festeggiato dal Brasile con uova e farina. VIDEO : L'ansia è uno stato d'animo che coinvolgerà soprattutto i calciatori brasiliani, a caccia del sesto Campionato del Mondo della storia e chiamati a riscattare il terribile epilogo del torneo disputato ...

Mondiali 2018 - Pitana arbitra la gara d'esordio Russia-Arabia Saudita : ROMA - Sarà il fischietto argentino Nestor Pitana ad arbitrare la partita inaugurale del Mondiale, in programma giovedì tra Russia e Arabia Saudita allo Stadio Luzhniki di Mosca, alle ore 17. Pitan ...

Mondiali Russia 2018 - l’Iran si ritrova senza scarpini : Nike ritira la fornitura dopo le sanzioni di Trump : Alcuni li hanno chiesti in prestito ai loro compagni di club, altri sono semplicemente andati in un negozio a comprarseli nuovi, come persone comuni. A pochi giorni dalla loro partita d’esordio ai Mondiali di Russia 2018, in programma venerdì 15 giugno contro il Marocco, i calciatori dell’Iran si sono ritrovati senza scarpini. Tutta colpa delle recenti sanzioni decise da Donald Trump contro Teheran, che hanno convinto la Nike a ...

Mondiali Russia 2018 - Ronaldo ha le idee chiare : “è l’ora del Brasile” : Ronaldo crede fermamente in Neymar e soci, il Brasile ha una ghiotta occasione di tornare in vetta al mondo a Russia 2018 L’ex attaccante del Brasile, Ronaldo, crede che i tempi per rivedere la Selecao vincere un mondiale siano maturi. “La mia favorita resta il Brasile, e non perché sono brasiliano ma perché giocano bene”, ha spiegato il ‘Fenomeno’ durante un tour promozionale al Gorki Park di Mosca. “E’ ...

Mondiali Russia 2018 – C’è la firma di Paulo Dybala su un contratto - ma non si tratta del rinnovo con la Juventus… : Paulo Dybala ha firmato un contratto di sponsorizzazione con l’Adidas, che fornirà all’argentino le nuove scarpe già a partire dai Mondiali 2018 Adidas Football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina e della Juventus. La firma dell’argentino arriva dopo l’ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo ...

Russia 2018 - Disano illuminerà due stadi dei Mondiali di calcio : I nuovi stadi delle città russe di Samara e Saransk, costruiti per la Coppa del Mondo Fifa 2018 in Russia saranno illuminati dai riflettori Disano. L'articolo Russia 2018, Disano illuminerà due stadi dei mondiali di calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali Russia 2018 – L’Italia risponde presente : Disano illumina due stadi : Luci made in Italy per Russia 2018. Disano illumina due stadi dei Mondiali di calcio I nuovi stadi delle città russe di Samara e Saransk, costruiti per i campionati Mondiali FIFA 2018 in Russia sono illuminati dai riflettori di Disano illuminazione. La prestigiosa fornitura premia la competenza tecnologica e la grande esperienza nel settore dell’azienda milanese, che ha illuminato alcuni dei più importanti stadi europei, tra cui il Camp Nou di ...

Mondiali 2018 Russia - tifosi Argentina lanciano un nuovo coro : 'Ci prenderemo la Piazza Rossa' VIDEO : La passione degli argentini per il calcio ha pochi eguali sulla Terra. Immaginate quanto possa essere alto l'entusiasmo in concomitanza della Coppa del Mondo, un evento atteso quattro lunghi anni e ...